В Махачкале обстреляли бойца ММА Тимура Хизриева

В столице Дагестана Махачкале совершено вооружённое нападение на известного бойца ММА Тимура Хизриева. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл на улице Даниялова.

По предварительной информации, когда спортсмен подошёл к своему автомобилю на парковке, к нему подбежали двое неизвестных и открыли огонь из травматического оружия. Хизриев попытался дать отпор, но нападавшие скрылись с места происшествия на белой "Ладе Приоре", где их ждал третий сообщник.

В городе введён план "Перехват". Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. Он перенёс хирургическое вмешательство, его состояние оценивается как стабильное - угрозы жизни нет.

Полиция разыскивает нападавших, ведётся расследование обстоятельств случившегося. Мотивы нападения пока неизвестны.