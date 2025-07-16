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В Махачкале обстреляли бойца ММА Тимура Хизриева

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Дагестана Махачкале совершено вооружённое нападение на известного бойца ММА Тимура Хизриева. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл на улице Даниялова.

По предварительной информации, когда спортсмен подошёл к своему автомобилю на парковке, к нему подбежали двое неизвестных и открыли огонь из травматического оружия. Хизриев попытался дать отпор, но нападавшие скрылись с места происшествия на белой "Ладе Приоре", где их ждал третий сообщник.

В городе введён план "Перехват". Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. Он перенёс хирургическое вмешательство, его состояние оценивается как стабильное - угрозы жизни нет.

Полиция разыскивает нападавших, ведётся расследование обстоятельств случившегося. Мотивы нападения пока неизвестны.


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URL: https://www.vb.kg/448189
Теги:
нападение, Россия, смешанные бои
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