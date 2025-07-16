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Российский флаг на ЧМ по водным видам нарушил запрет

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- Самуэль Деди Ирие
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре произошёл инцидент, который вызвал широкий резонанс: несмотря на действующий запрет, в официальных протоколах эстафеты рядом с фамилиями российских пловцов появился государственный флаг России и подпись "RUS".

По регламенту World Aquatics, российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе без национальной символики, флага и гимна. Однако в данном случае организаторы указали флаг страны, нарушив собственные ограничения. Прецедент уже сравнивают с аналогичной ситуацией на чемпионате Европы, когда флаг России неожиданно был показан в графике рекордов Евгения Рылова.

Российская сборная прибыла в Сингапур в сильнейшем составе и рассчитывает побороться за медали в личных видах. Несмотря на ограничения, спортсменам теперь разрешено давать краткие интервью после выступлений - это стало одним из немногих послаблений по сравнению с предыдущими турнирами, где любые публичные заявления были под запретом.

Организаторы турнира, по всей видимости, допустили техническую ошибку. Ожидается, что флаг будет удалён из протоколов, а World Aquatics принесёт официальные извинения. Тем не менее, сам факт вызвал положительный отклик среди болельщиков, которые восприняли произошедшее как символическое признание участия российской команды.

Чемпионат мира в Сингапуре только начался, и впереди - ключевые старты с участием ведущих российских пловцов.


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URL: https://www.vb.kg/448191
Теги:
плавание, Россия, Сингапур
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