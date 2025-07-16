Бишкек для каждого: сценарии инклюзивной безопасности граждан

Сегодня один из основных векторов развития Кыргызстана проводится в сторону урбанизации страны. На начало 2025 года в Кыргызстане проживало 7,3 миллиона человек и почти каждый пятый - житель Бишкека. По официальным данным, численность столицы достигла 1 321 877 человек и ожидается еще больший прирост горожан уже в ближайшие пару лет.

Город меняется, и на повестку встает вопрос: каким должен быть Бишкек, чтобы он был комфортен и безопасен для каждого? Ответ на этот вызов - развитие инклюзивной безопасности как новой нормы городской среды. Под инклюзивностью подразумевается городская инфраструктура, спроектированная и адаптированная под реалии жизни всех горожан, а не "усредненного" жителя.

Бишкек, площадь Ала-Тоо

Какие сценарии жителей встречаются в большом городе?

В городских зарисовках не так сложно представить маму с коляской, спешащую по делам, которая вынуждена обходить машины, припаркованные в неположенном месте. Или пожилого человека, который боится выйти вечером из дома, потому что уличного освещения нет, а вызвать помощь в экстренной ситуации - сложно. Это может быть и школьник, который после занятий идёт вдоль дороги, где нет ни "лежачих полицейских", ни уличных камер. А человек с инвалидностью сталкивается с рядом проблем в решении повседневных задач - город часто просто не учитывает его потребности.

"Умный город" как технологическая основа для инклюзивной безопасности

Инклюзивная безопасность невозможна без надежной технологической базы. С ростом городского населения набирает обороты идея о превращении столицы в "умный город", в котором безопасность становится не просто задачей полиции, а частью технологически продуманной и человекоцентричной среды.

Под "умным городом" понимается не только наличие камер видеонаблюдения. Речь идет о системной трансформации: о платформенных решениях, которые включают все компоненты инфраструктуры города, от систем безопасности до эффективных транспортных и коммунальных услуг - и позволяют оперативно реагировать на проблемы до того, как они перерастут в кризисы.

Бишкек, проспект Чуй

Это звучит футуристично, но становится реальным, когда государственные структуры работают в партнерстве с передовыми технологическими компаниями. Например, компания INTEGRA СITY, как один из международных лидеров цифровизации городской среды, предлагает комплексный подход: она объединяет транспортную, коммунальную и административную инфраструктуру в единую умную экосистему. Цифровая платформа Integra собирает данные из множества источников, превращает их в ценные инсайты и направляет туда, где они действительно приносят пользу. Такой подход позволяет интегрировать разрозненные технологии в единую, слаженно работающую сеть - от управления трафиком и городской средой до контроля за инфраструктурой территорий.

Цифровая урбанизация – решение в пользу горожан

Создание цифровой экосистемы мегаполиса позволяет эффективно управлять городскими процессами и ресурсами в реальном времени. Например, интеграция с транспортными системами помогает управлять движением и сокращать пробки, минимизировать число ДТП, а системы безопасности и видеонаблюдения обеспечивают быструю реакцию на происшествия, нарушения. В свою очередь, данные о состоянии инженерных коммуникаций позволяют мониторить и улучшать качество жизни, эффективно управлять уличным освещением, сетями и водными ресурсами.

Контролировать эти процессы сами горожане могут через приложение, не выходя из дома. Это сокращает расстояние между населением и властями, а также обеспечивает доступность решений для маломобильных граждан.

- Мы создаем интерфейсы обратной связи: мобильные приложения, онлайн-сервисы, модули гражданского участия. Это помогает формировать среду, в которой город слышит каждого своего жителя, - подчеркивает Павел Лоран, Глава Представительства группы Компаний INTEGRA CITY - FZCO в Центральной Азии. - Наша миссия заключается в создании Безопасных и Умных городов, которые становятся частью единой цифровой платформой страны. Мы планируем на горизонте 10-15 лет, что позволяет нам учитывать будущие потребности и обеспечить устойчивое развитие. Мы используем как свой опыт, так и мировые тренды для создания решений, которые упрощают жизнь горожан, делают её более безопасной и комфортной.

Павел Лоран, Глава Представительства группы Компаний INTEGRA CITY - FZCO в Центральной Азии

Сегодня Бишкек находится на этапе значительных преобразований, где технологии рассматриваются не только как инновации, но и как эффективный инструмент для обеспечения справедливой и безопасной городской среды.

У мегаполиса есть потенциал стать одним из тех городов, где цифровая инфраструктура эффективно служит интересам всех и каждого. Для этого важно доверить управление централизованным системам, которые способны интегрировать все городские процессы и обеспечить комплексное решение задач.