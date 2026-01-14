Погода
Пресс-секретарь президента Кыргызстана прокомментировал заявление Соловьёва

- Назгуль Абдыразакова
Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов дал разъяснение о том, последует ли официальная реакция властей страны на резонансные заявления российского журналиста Владимира Соловьёва, прозвучавшие в одном из телеэфиров и вызвавшие широкий общественный отклик.

"В последнее время ко мне обращаются журналисты ряда редакций с вопросом, будет ли со стороны властей официальное заявление в связи с высказываниями российского журналиста Владимира Соловьёва. В этой связи считаю правильным дать общий комментарий в данном формате.

Подобные заявления следует воспринимать как одно из пустых и несерьезных высказываний, прозвучавших в ходе многочасовых эфиров российского журналиста и телеведущего на самые разные темы.

Что касается возможной реакции, то, учитывая, что Соловьёв является журналистом и телеведущим, ответы на его слова предоставляются на соответствующем уровне – со стороны журналистского сообщества или иных лиц.

Другое дело если бы подобные заявления прозвучали со стороны депутата или министра. Тогда ответ был бы дан нашими депутатами или членами правительства.

Мне известно о предложении одного из депутатов объявить Соловьёва персоной нон грата. Для этого существует соответствующая процедура. Посмотрим как этот вопрос будет рассмотрен.

Здесь важно отметить главное: как вы сами можете видеть, двусторонние и многосторонние отношения между Россией и нашей страной, а также между Россией и государствами Центральной Азии в целом, выстроены на самом высоком уровне.

Об этом свидетельствуют взаимные визиты различного уровня, а также сотрудничество в рамках таких организаций, как СНГ, ЕАЭС и ШОС.

В этой связи считаю, что любые подобные предположения не имеют под собой оснований.

Однако, учитывая, что Владимир Соловьёв работает на государственном телевидении и его непонятные высказывания, провоцирующие напряженность в отношениях между народами, вызывают как минимум недоразумение среди граждан дружественных государств, а в некоторых случаях требуют принятия строгих мер. Мы надеемся, что его руководство примет адекватные меры", - говорится в сообщении пресс-секретаря.


