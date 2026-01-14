Дорожный конфликт в Бишкеке. Мужчина задержан за угрозы пистолетом

В Бишкеке задержан мужчина, размахивавший предметом, похожим на пистолет, во время дорожного конфликта. Его доставили в УВД Ленинского района, где в отношении нарушителя составили протокол по статье 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях КР. Мужчина водворён в камеру временного содержания, у него изъят пневматический пистолет.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером на конечной остановке маршрута №100. На распространённом в соцсетях видео видно, как мужчина во время спора произносит фразу: Хочешь говорить по закону? Подойди сюда, после чего достаёт предмет, похожий на пистолет.

Факт происшествия был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. После установления личности гражданина 1990 года рождения сотрудники милиции задержали его и доставили в подразделение.

Милиция напоминает, что любые противоправные действия влекут ответственность по закону и призывает горожан соблюдать порядок.