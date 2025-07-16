Погода
$ 87.30 - 87.74
€ 101.40 - 102.40

Состав команды "Бишкек" объявлен для участия в Лиге чемпионов ЦАВА

161  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Волейбольный клуб "Бишкек" готовится к выступлению на Лиге чемпионов Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA). Турнир пройдет с 17 по 23 июля в Мале (Мальдивы) с участием шести команд из Казахстана, Кыргызстана, Мальдив, Непала и Шри-Ланки, сообщает Prosports.kz.

По регламенту соревнований команды сыграют в один круг. Затем команды, занявшие 5-6 места, разыграют пятое место, 3-4 - бронзу, а первые две команды встретятся в финале.

Состав "Бишкек" включает:

Либеро: Маназ Нуралы уулу, Кутман Абсатаров

Связующие: Нурбек Кожомберди уулу, Жамалидин Мусаев

Блокирующие: Нурислам Медербек уулу, Баястан Жыргалбек уулу, Залкарбек Эргешов, Роман Шилов

Доигровщики: Нурмухаммед Токтоев, Ильяз Абдимомун уулу, Адилет Кожоназаров, Омурбек Жунусов, Жантемир Жээнбек уулу

Диагональный: Касым Акматалиев

Главный тренер - Алымжан Козубаев, ассистенты - Самат Догочиев и Азамат Жоломанов. Рефери турнира - Урмат Сыдыкбеков.

Команда "Бишкек" намерена показать сильную игру и достойно представить Кыргызстан на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448209
Теги:
волейбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  