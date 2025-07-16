Состав команды "Бишкек" объявлен для участия в Лиге чемпионов ЦАВА

Волейбольный клуб "Бишкек" готовится к выступлению на Лиге чемпионов Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA). Турнир пройдет с 17 по 23 июля в Мале (Мальдивы) с участием шести команд из Казахстана, Кыргызстана, Мальдив, Непала и Шри-Ланки, сообщает Prosports.kz.

По регламенту соревнований команды сыграют в один круг. Затем команды, занявшие 5-6 места, разыграют пятое место, 3-4 - бронзу, а первые две команды встретятся в финале.

Состав "Бишкек" включает:

Либеро: Маназ Нуралы уулу, Кутман Абсатаров

Связующие: Нурбек Кожомберди уулу, Жамалидин Мусаев

Блокирующие: Нурислам Медербек уулу, Баястан Жыргалбек уулу, Залкарбек Эргешов, Роман Шилов

Доигровщики: Нурмухаммед Токтоев, Ильяз Абдимомун уулу, Адилет Кожоназаров, Омурбек Жунусов, Жантемир Жээнбек уулу

Диагональный: Касым Акматалиев

Главный тренер - Алымжан Козубаев, ассистенты - Самат Догочиев и Азамат Жоломанов. Рефери турнира - Урмат Сыдыкбеков.

Команда "Бишкек" намерена показать сильную игру и достойно представить Кыргызстан на международной арене.