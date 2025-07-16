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В полуфинале Кубка Кыргызстана встретятся "Бишкек Сити" и "Мурас Юнайтед"

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- Самуэль Деди Ирие
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В полуфинале Кубка Кыргызской Республики футбольный клуб "Бишкек Сити" сыграет домашний матч против команды "Мурас Юнайтед". Эта игра станет первым важным шагом на пути к финалу престижного турнира.

Матч пройдет на домашнем стадионе "Бишкек Сити", где хозяева постараются добиться преимущества перед ответной игрой. Ожидается напряжённое и захватывающее противостояние между двумя сильными командами.

По правилам Кубка победитель определяется по сумме двух матчей - домашнего и выездного. Ответная игра состоится в ближайшие недели и определит финалиста.

Обе команды демонстрируют высокую форму в сезоне и намерены бороться за главный трофей. Болельщики ждут яркой борьбы и зрелищного футбола.


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URL: https://www.vb.kg/448212
Теги:
футбол, Кыргызстан
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