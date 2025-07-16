ГКНБ раскрыл схему хищений в Новопавловке. Задержаны трое

ГКНБ КР сообщил о выявленных фактах коррупции при благоустройстве сквера по улице Фрунзе в селе Новопавловка. По данным спецслужбы, летом 2024 года местное теруправление объявило тендер на обустройство зеленой зоны длиной 800 метров и площадью более одного гектара. Победителем конкурса стало ОсОО "Орбитал Строй". Стоимость проекта составила более 29 миллионов сомов, а позже из бюджета было выделено еще 2,8 миллиона на дополнительные работы. Общая сумма - 31 млн 910 тыс. сомов.

Однако, как установили в ГКНБ, благоустройство по сути осталось только на бумаге.

"Подрядчик выполнил работы некачественно и не в полном объеме. При этом технадзор и руководство районной администрации не проконтролировали процесс. В результате нанесен ущерб бюджету в размере 5 млн 200 тыс. сомов", - заявили в ведомстве..

Сквер, на который потрачены десятки миллионов, оказался в запущенном состоянии. Внутренний аудит выявил, что система полива была незаконно подключена к питьевой воде, из-за чего МП "Зеленхоз" отказался брать объект на баланс. При этом муниципальное предприятие и само не обеспечило уход за высаженными растениями - зеленые насаждения погибли, а территория пришла в упадок.

По факту халатности и присвоения задержаны:

заместитель главы МТУ "Новопавловка" Р.Э.А.;

директор ОсОО "Орбитал Строй" Д.Ж.Д.;

представитель технадзора Ленинской районной администрации С.Г.С..

Расследование продолжается. Сквер стоимостью почти в 32 миллиона сомов так и не стал местом отдыха для жителей - он стал напоминанием о безнаказанности и расточительности.