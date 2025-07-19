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Тара Мур отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил

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- Самуэль Деди Ирие
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Британская теннисистка Тара Мур, ранее занимавшая первое место в национальном рейтинге парного разряда, получила четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), удовлетворив апелляцию Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Мур была временно отстранена от соревнований в июне 2022 года после обнаружения в её пробе анаболических стероидов - нандролона и болденона. Ранее независимый трибунал принял её объяснение о возможном заражении через мясо и оправдал спортсменку. Однако CAS пересмотрел это решение, заявив, что уровень вещества не соответствует версии о случайном заражении, и признал, что спортсменка не доказала отсутствие вины или халатности.

Таким образом, ITIA добилось отмены предыдущего оправдательного решения. Мур подала встречную апелляцию с просьбой признать результаты недействительными, но она была признана неприемлемой. Дисквалификация началась 16 июля 2025 года, однако в срок зачтено уже отбытое отстранение - 19 месяцев.

В момент отстранения 32-летняя Мур занимала 187-е место в парном рейтинге WTA и 864-е - в одиночном. В 2022 году она впервые стала первой ракеткой Великобритании в паре и участвовала в Кубке Билли Джин Кинг.


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URL: https://www.vb.kg/448217
Теги:
теннис
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