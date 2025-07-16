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Украинский футболист Андрей Бацула перешёл в "Мурас Юнайтед"

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- Самуэль Деди Ирие
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33-летний украинский защитник Андрей Бацула стал игроком клуба "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада. Футболист подписал контракт до конца 2025 года, сообщает пресс-служба кыргызской команды. Переход состоялся на правах свободного агента после ухода из полтавской "Ворсклы".

Бацула провёл в "Ворскле" с января 2022 года, отыграв 78 официальных матчей, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. В прошедшем сезоне 2024/25 он провёл 27 матчей, 24 из них в рамках Украинской Премьер-лиги, где отдал три ассиста. По итогам сезона "Ворскла" вылетела в Первую лигу.

"Мурас Юнайтед" лидирует в чемпионате Кыргызстана после первого круга КПЛ-2025. В прошлом году команда заняла третье место и второй год подряд выиграла Кубок Кыргызстана. Зимой украинского тренера Сергея Пучкова сменил его соотечественник Александр Поклонский.


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URL: https://www.vb.kg/448218
Теги:
Украина, футбол, Кыргызстан
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