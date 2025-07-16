ГКНБ задержан главный инспектор Счетной палаты КР

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в сфере государственного финансового контроля была получена информации о вымогательстве денежных средств со стороны инспектора Счетной палаты КР, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам предварительной проверки было установлено, что главный инспектор СП КР А.И.К., будучи в служебной командировке по проведению аудиторской проверки деятельности отдельных заграничных учреждений КР, под предлогом, якобы, выявленных финансовых нарушений вымогает денежные средства у главы дипломатического представительства КР.

В этой связи, следственными органами ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело, в рамках которого факт вымогательства был подтвержден, получение взятки процессуально закреплено.

15 июля 2025 года по прибытию в КР в зоне приграничного контроля международного аэропорта "Манас" инспектор СП КР А.И.К" был задержан, и при личном досмотре ранее полученные в качестве взятки денежные средства были обнаружены и изъяты.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.