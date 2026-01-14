Специалиста " УНАА" задержали за подмену VIN-кода и незаконный учёт авто

В Чуйской области раскрыт факт незаконной регистрации автомобиля, в результате которого на учёт был поставлен ввезённый из Японии Lexus RX 330 с подменёнными VIN-кодами. По делу задержаны специалист ГП УНАА Ж.Б. и гражданин Ж.Р. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, подозреваемые представили в УНАА поддельные нотариальные документы и за денежное вознаграждение в 1 100 долларов добились внесения в базу незаконных изменений. После этого автомобиль был поставлен на учёт и продан добросовестному покупателю за 7 000 долларов.

Установлено, что в 2023 году граждане С.А. и Ж.Р. ввезли Lexus RX 330, указав его как запасные части. Для дальнейшей нелегальной постановки на учёт они приобрели свидетельство о регистрации автомобиля той же модели, ранее повреждённого в ДТП и принадлежавшего гражданину Н.И.

Кроме того, была применена схема уклонения от уплаты таможенных платежей, причинившая ущерб государству. Его размер устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики. Задержанные водворены в ИВС по ст. 96 УПК КР. Следствие продолжается.