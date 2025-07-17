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"Бишкек Сити" и "Мурас Юнайтед" - ничья в полуфинале Кубка Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В Канте на стадионе "Нитро Арена" состоялся первый полуфинальный матч Кубка Кыргызской Республики по футболу-2025 между "Бишкек Сити" и "Мурас Юнайтед". Игра завершилась вничью - 1:1.

Фаворитом встречи считался действующий обладатель трофея - "Мурас Юнайтед", который на протяжении всего матча владел инициативой. Однако забить первыми удалось хозяевам: на 86-й минуте после удара Селсу мяч попал в штангу, а Азамат Ташбалтаев первым оказался на добивании.

Команда из Джалал-Абада избежала поражения в компенсированное время. На последних секундах матча новобранец "Мурас Юнайтед" Ислам Юнусов, перешедший летом из "Дордоя", мощным ударом восстановил равенство.

Ответная встреча состоится в Джалал-Абаде и определит, кто из двух соперников выйдет в финал турнира.


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URL: https://www.vb.kg/448226
Теги:
футбол, Кыргызстан
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