Кыргызстан и Узбекистан готовятся к турниру CAFA после отбора на ЧМ

Сборные Кыргызстана и Узбекистана завершили выступления в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года и теперь сосредоточены на предстоящем турнире Центральноазиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 29 августа по 8 сентября 2025 года в Узбекистане и Таджикистане. На сайте Tribuna.uz представлен подробный обзор матчей отборочного цикла ЧМ и предстоящего турнира CAFA Nations Cup.

Кубок наций Футбольной ассоциации Центральной Азии - региональный турнир, организуемый для стран Центральной Азии с целью развития футбола и повышения уровня национальных сборных. В турнире примут участие шесть стран - Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Иран - а также приглашенные команды Оман и, предположительно, одна из сборных Йемена или Бангладеш. Изначально планировалось участие Малайзии, но команда отказалась.

Матчи группы А будут сыграны в Узбекистане, а группы B - в Таджикистане. Формат соревнования - две группы по четыре команды, после чего пройдут полуфиналы и финал. Жеребьёвка турнира состоялась 3 июля 2025 года в Душанбе.

Узбекистан: подготовка к дебюту на чемпионате мира

Узбекистан впервые вышел в финальную часть чемпионата мира, заняв второе место в азиатской квалификационной группе. В отборочном цикле команда под руководством Тимура Кападзе не потерпела поражений во втором раунде и набрала 21 очко.

Ассоциация футбола Узбекистана заявила, что CAFA Nations Cup станет важной частью подготовки к чемпионату мира 2026 года. На турнире планируется проверить состав и тактические схемы в официальных матчах.

Кыргызстан: важный этап для обновления состава

Сборная Кыргызстана завершила отбор на пятом месте в группе с 8 очками. Турнир CAFA станет возможностью для команды проверить молодых игроков и укрепить состав перед будущими отборочными циклами, такими как Кубок Азии 2027 года.

Представители Федерации футбола Кыргызстана отмечают важность турнира как площадки для приобретения международного опыта и оценки потенциала игроков в соревновательных условиях.

Значение турнира CAFA Nations Cup для региона

CAFA Nations Cup 2025 пройдёт с 29 августа по 8 сентября. Матчи группы А будут сыграны в Узбекистане, а группы B - в Таджикистане. Формат соревнования - две группы по четыре команды, после чего пройдут полуфиналы и финал. В турнире участвуют команды Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Ирана, Омана и ещё одна сборная, предположительно Йемена или Бангладеш. Жеребьёвка прошла 3 июля 2025 года в Душанбе.

Турнир является ключевым событием для развития футбола в Центральной Азии, позволяя национальным командам получить соревновательный опыт и укрепить позиции на международной арене.

CAFA Nations Cup 2025 - это значимый этап для обеих сборных. Для Узбекистана - возможность поддерживать игровой тонус и готовиться к дебюту на чемпионате мира. Для Кыргызстана - шанс усилить команду и набрать опыт в рамках регионального турнира.