Олимпийский призёр Аудун Грёнвольд погиб от удара молнии

Олимпийский бронзовый призёр и легенда норвежского фристайла Аудун Грёнвольд трагически погиб в возрасте 49 лет после удара молнии во время семейной поездки.

Как сообщили в Норвежской лыжной федерации, трагедия произошла на даче, принадлежащей семье спортсмена. Грёнвольда срочно доставили в больницу, однако он скончался вскоре после прибытия вечером во вторник.

Грёнвольд был одной из ключевых фигур в истории зимнего спорта Норвегии. Свою карьеру он начал в горнолыжном спорте, завоевав подиум на этапе Кубка мира в Сьерра-Неваде (Испания) в 1999 году. В начале 2000-х он перешёл во фристайл, быстро добившись успеха - в 2005 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в ски-кроссе.

Наивысшим достижением в его карьере стала бронзовая медаль на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он стал одним из первых олимпийских призёров в дисциплине ски-кросс.

После завершения спортивной карьеры Грёнвольд продолжил работать в лыжном спорте в качестве тренера национальной сборной и комментатора, заслужив уважение за глубокое понимание и преданность своему делу.

"Норвежский лыжный спорт потерял видного деятеля, который много значил как для альпийского, так и для фристайл-сообщества", - заявила Тове Мое Дюрхауг, президент Лыжной федерации Норвегии. "После Аудуна останется большая пустота".

Его бывший тренер Мариус Арнесен в интервью газете Verdens Gang сказал: "Это невероятно грустно и трагично. Он был вдумчивым и замечательным человеком, а на лыжне обладал потрясающим чувством снега".

Аудун Грёнвольд родился в Хамаре, городке у озера к северу от Осло. У него остались жена, Кристин Тандберг Хаугшоо, и трое детей.

Спортивное сообщество продолжает выражать соболезнования и чтить память Грёнвольда как первопроходца на склонах и уважаемого наставника вне их.