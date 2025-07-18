Погода
$ 87.35 - 87.73
€ 101.40 - 102.40

Олимпийский призёр Аудун Грёнвольд погиб от удара молнии

301  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Олимпийский бронзовый призёр и легенда норвежского фристайла Аудун Грёнвольд трагически погиб в возрасте 49 лет после удара молнии во время семейной поездки.

Как сообщили в Норвежской лыжной федерации, трагедия произошла на даче, принадлежащей семье спортсмена. Грёнвольда срочно доставили в больницу, однако он скончался вскоре после прибытия вечером во вторник.

Грёнвольд был одной из ключевых фигур в истории зимнего спорта Норвегии. Свою карьеру он начал в горнолыжном спорте, завоевав подиум на этапе Кубка мира в Сьерра-Неваде (Испания) в 1999 году. В начале 2000-х он перешёл во фристайл, быстро добившись успеха - в 2005 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в ски-кроссе.

Наивысшим достижением в его карьере стала бронзовая медаль на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он стал одним из первых олимпийских призёров в дисциплине ски-кросс.

После завершения спортивной карьеры Грёнвольд продолжил работать в лыжном спорте в качестве тренера национальной сборной и комментатора, заслужив уважение за глубокое понимание и преданность своему делу.

"Норвежский лыжный спорт потерял видного деятеля, который много значил как для альпийского, так и для фристайл-сообщества", - заявила Тове Мое Дюрхауг, президент Лыжной федерации Норвегии. "После Аудуна останется большая пустота".

Его бывший тренер Мариус Арнесен в интервью газете Verdens Gang сказал: "Это невероятно грустно и трагично. Он был вдумчивым и замечательным человеком, а на лыжне обладал потрясающим чувством снега".

Аудун Грёнвольд родился в Хамаре, городке у озера к северу от Осло. У него остались жена, Кристин Тандберг Хаугшоо, и трое детей.

Спортивное сообщество продолжает выражать соболезнования и чтить память Грёнвольда как первопроходца на склонах и уважаемого наставника вне их.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448233
Теги:
Норвегия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  