Ламин Ямал стал новой "десяткой" ФК "Барселона"

Молодая звезда испанского футбола Ламин Ямал подписал новый долгосрочный контракт с ФК "Барселона", который будет действовать до лета 2031 года. Кроме того, начиная с сезона 2025/26, 18-летний игрок будет выступать под легендарным номером 10, который ранее носили такие легенды клуба, как Лионель Месси, Роналдиньо и Диего Марадона.

Официальное объявление о подписании контракта и присвоении нового номера было сделано клубом вскоре после дня рождения Ямала. Ранее стороны достигли соглашения, однако контракт не мог быть подписан до его совершеннолетия.

"Ламин Ямал будет носить культовый номер 10 в сезоне 2025/26. В день подписания контракта до 2031 года, игрок получил футболку с этим номером от президента клуба Жоана Лапорты", - говорится в официальном заявлении "Барселоны".

Согласно информации испанских СМИ, Ямал подписал шестилетний контракт, по которому он будет получать 15 миллионов евро в год с возможностью повышения до 20 миллионов евро с учётом бонусов за индивидуальные и командные достижения.

Клуб подчеркнул символичность этого решения:

"Это очередной шаг на пути к вершине для воспитанника Ла Масии. Приняв на себя ответственность носить номер, который ассоциируется с величайшими игроками, Ламин снова показывает, что его не пугают ожидания и давление".

Достижения Ламина Ямала

Ламин Ямал дебютировал за основную команду "Барселоны" в апреле 2023 года, став одним из самых молодых игроков в истории клуба. С тех пор он провёл 115 матчей, забил 25 голов и сделал 34 голевых передачи.

С Ямалом в составе "Барселона" выиграла:

- 2 чемпионата Испании (Ла Лига)

- Кубок Испании

- Суперкубок Испании

Кроме того, он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, подтвердив свой статус одного из самых перспективных игроков мира.

Под руководством сначала Хави, а затем Ханси Флика, Ямал зарекомендовал себя как ключевая фигура в атаке клуба, выделяясь техникой, зрелостью и способностью решать эпизоды на высоком уровне.

Присвоение 10-го номера, который оставался вакантным после ухода Ансу Фати в "Монако", воспринимается как знак особого доверия. В "Барселоне" уверены, что Ламин Ямал способен продолжить традиции лучших игроков в истории клуба.

Фанаты, эксперты и руководство клуба видят в Ямале будущего претендента на "Золотой мяч", и считают, что назначение его новой "десяткой" лишь подчеркивает его стремительное восхождение к статусу мировой суперзвезды.