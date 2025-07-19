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Джефф Монсон проведёт прощальный бой 25 июля в Евпатории

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский боец американского происхождения Джефф Монсон объявил о проведении прощального поединка, который состоится 25 июля в курортном городе Евпатория (Крым), сообщает "Матч ТВ".

Его соперником станет 35-летний кулачный боец Максим Щербаков, известный под прозвищем "Топор". Для Монсона этот бой станет завершающим в профессиональной карьере.

Джефф Монсон начал выступать в смешанных единоборствах в 1997 году и за более чем 25 лет карьеры успел выступить в таких ведущих промоушенах, как UFC, Pride, Strikeforce и M-1. Он встречался с известными бойцами - Иваном Штырковым, Сатоши Ишии, Алексеем Олейником, Александром и Фёдором Емельяненко, Даниэлем Кормье, Чаком Лидделлом и другими.

Прощальный бой станет важным событием для поклонников ММА и завершит яркую карьеру одного из самых известных бойцов смешанных единоборств.


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URL: https://www.vb.kg/448241
Теги:
смешанные бои
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