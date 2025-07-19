Джефф Монсон проведёт прощальный бой 25 июля в Евпатории

Российский боец американского происхождения Джефф Монсон объявил о проведении прощального поединка, который состоится 25 июля в курортном городе Евпатория (Крым), сообщает "Матч ТВ".

Его соперником станет 35-летний кулачный боец Максим Щербаков, известный под прозвищем "Топор". Для Монсона этот бой станет завершающим в профессиональной карьере.

Джефф Монсон начал выступать в смешанных единоборствах в 1997 году и за более чем 25 лет карьеры успел выступить в таких ведущих промоушенах, как UFC, Pride, Strikeforce и M-1. Он встречался с известными бойцами - Иваном Штырковым, Сатоши Ишии, Алексеем Олейником, Александром и Фёдором Емельяненко, Даниэлем Кормье, Чаком Лидделлом и другими.

Прощальный бой станет важным событием для поклонников ММА и завершит яркую карьеру одного из самых известных бойцов смешанных единоборств.