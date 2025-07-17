Сборная Кыргызстана по теннису стартовала с победы на Кубке Дэвиса-2025

В малайзийском Куала-Лумпуре сборная Кыргызстана по теннису успешно начала выступления на Кубке Дэвиса-2025, одержав победу над командой Ирака со счётом 2:1.

Кыргызстан выступает в группе IV Азии/Океании, которая разделена на две подгруппы:

Группа А: Малайзия, Кыргызстан, Ирак и Непал

Группа В: Кувейт, страны Тихоокеанского региона, Катар и Филиппины

В составе команды Кыргызстана выступают Ильгиз Камчибеков, Миргияз Мирджалиев, Кирилл Кистанов и Элдияр уулу Эрбол. Капитан сборной - Давид Мжавия.

В матче против Ирака победу сборной принесли одиночные и парные встречи: свои матчи выиграли Элдияр уулу Эрбол, а также дуэт Кирилл Кистанов и Миргияз Мирджалиев. Единственным поражением стало выступление Ильгиза Камчибекова.

Следующими соперниками кыргызстанцев станут сборные Малайзии и Непала. В очной встрече между этими командами сильнее оказалась Малайзия - 3:0.

По итогам группового турнира лучшие команды разыграют выход в высшую лигу, а худшие - будут бороться за сохранение своего статуса.

Желаем нашей сборной дальнейших побед и удачи на турнире!