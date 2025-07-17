В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка "Неделя товаров Кыргызстана"

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приглашает производителей пищевой продукции, экспортеров и торговые компании принять участие в выставке-ярмарке "Неделя товаров Кыргызской Республики", которая пройдёт в г. Новосибирск (Россия) в конце сентября – начале октября 2025 года.
Сроки проведения: 4–5 дней
Место: одна из центральных площадей города Новосибирска
Это отличная возможность:
- представить продукцию на крупнейшем региональном рынке России;
- найти новых партнёров и покупателей;
- укрепить экспортные позиции на рынке ЕАЭС.
Кыргыз Экспорт обеспечивает:
- доставку продукции до Новосибирска,
- торговые места и инфраструктуру,
- продвижение и привлечение посетителей.
Примите участие! Расскажите о своей продукции всей Сибири!
Количество мест ограничено.
Для заявок и консультаций можно обращаться к ведущему специалисту Минсельхоза КР Жазгул Кадырбековне по телефону: +996 708 709 063