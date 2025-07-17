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В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка "Неделя товаров Кыргызстана"

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приглашает производителей пищевой продукции, экспортеров и торговые компании принять участие в выставке-ярмарке "Неделя товаров Кыргызской Республики", которая пройдёт в г. Новосибирск (Россия) в конце сентября – начале октября 2025 года.

Сроки проведения: 4–5 дней

Место: одна из центральных площадей города Новосибирска

Это отличная возможность:

- представить продукцию на крупнейшем региональном рынке России;

- найти новых партнёров и покупателей;

- укрепить экспортные позиции на рынке ЕАЭС.

Кыргыз Экспорт обеспечивает:

- доставку продукции до Новосибирска,

- торговые места и инфраструктуру,

- продвижение и привлечение посетителей.

Примите участие! Расскажите о своей продукции всей Сибири!

Количество мест ограничено.

Для заявок и консультаций можно обращаться к ведущему специалисту Минсельхоза КР Жазгул Кадырбековне по телефону: +996 708 709 063


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URL: https://www.vb.kg/448243
Теги:
Россия, ярмарка, Кыргызстан
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