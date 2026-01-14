Экс-глава ГНС Алтынбек Абдувапов отделался легким испугом?

В столичном Ленинском районном суде завершилось рассмотрение дела в отношении бывшего руководства Государственной налоговой службы. Экс-председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов признаны виновными в злоупотреблении должностным положением, однако суд ограничился штрафами.

Уголовное производство фактически началось после декабрьских обысков 2024 года, проведённых в нескольких районных подразделениях ГНС. Вскоре после этого обоих вызвали в ГКНБ на допрос, где затем и задержали. С того момента они содержались в СИЗО, а сроки ареста неоднократно продлевались вплоть до января 2026 года.

Приговор был вынесен 25 декабря 2025 года. Абдувапов обязан выплатить 400 тысяч сомов, Кыдыргычов - 300 тысяч сомов. Кроме того, оба лишены права занимать определённые должности, специальных званий, классных чинов и государственных наград. До вступления приговора в силу они находятся под подпиской о невыезде.

Третьему фигуранту Т.А.А. суд также назначил штраф. Его признали виновным не только в злоупотреблении полномочиями, но и в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Сумма штрафа составила 330 тысяч сомов, мера пресечения осталась прежней.

Напомним, в середине 2025 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что у Алтынбека Абдувапова выявлено имущество на сумму около 55 млн долларов. Он публично поставил вопрос о происхождении такого состояния при отсутствии официальных дополнительных доходов. По словам Ташиева, сотрудники налоговой службы передавали экс-руководителю взятки в размере от 50 до 100 тыс. долларов. СМИ также сообщали, что из-за действий обвиняемых сотрудников ГНС государству был причинён ущерб в размере 3,2 млрд сомов.

Если сопоставить 55 миллионов долларов и штраф в 400 тысяч сомов, что составляет менее 5 тысяч долларов, то становится очевидно, что в стране одни структуры выявляют и задерживают коррупционеров, тогда как другие фактически позволяют им спокойно вернуться домой. Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена, так как не исключено, что сторона обвинения подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию, и в таком случае приговор может быть вполне пересмотрен.