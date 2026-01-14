Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

Экс-глава ГНС Алтынбек Абдувапов отделался легким испугом?

364  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном Ленинском районном суде завершилось рассмотрение дела в отношении бывшего руководства Государственной налоговой службы. Экс-председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов признаны виновными в злоупотреблении должностным положением, однако суд ограничился штрафами.

Уголовное производство фактически началось после декабрьских обысков 2024 года, проведённых в нескольких районных подразделениях ГНС. Вскоре после этого обоих вызвали в ГКНБ на допрос, где затем и задержали. С того момента они содержались в СИЗО, а сроки ареста неоднократно продлевались вплоть до января 2026 года.

Приговор был вынесен 25 декабря 2025 года. Абдувапов обязан выплатить 400 тысяч сомов, Кыдыргычов - 300 тысяч сомов. Кроме того, оба лишены права занимать определённые должности, специальных званий, классных чинов и государственных наград. До вступления приговора в силу они находятся под подпиской о невыезде.

Третьему фигуранту Т.А.А. суд также назначил штраф. Его признали виновным не только в злоупотреблении полномочиями, но и в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Сумма штрафа составила 330 тысяч сомов, мера пресечения осталась прежней.

Напомним, в середине 2025 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что у Алтынбека Абдувапова выявлено имущество на сумму около 55 млн долларов. Он публично поставил вопрос о происхождении такого состояния при отсутствии официальных дополнительных доходов. По словам Ташиева, сотрудники налоговой службы передавали экс-руководителю взятки в размере от 50 до 100 тыс. долларов. СМИ также сообщали, что из-за действий обвиняемых сотрудников ГНС государству был причинён ущерб в размере 3,2 млрд сомов.

Если сопоставить 55 миллионов долларов и штраф в 400 тысяч сомов, что составляет менее 5 тысяч долларов, то становится очевидно, что в стране одни структуры выявляют и задерживают коррупционеров, тогда как другие фактически позволяют им спокойно вернуться домой. Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена, так как не исключено, что сторона обвинения подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию, и в таком случае приговор может быть вполне пересмотрен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448244
Теги:
ГНС, коррупция, суд, взятка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  