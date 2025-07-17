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В ГКНБ пояснили, в чем обвиняется вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГКНБ пояснили, в чем обвиняется вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев. По данным ведомства, в ходе проводимых мероприятий были выявлены факты злоупотребления должностным положением с его стороны, выраженные в незаконном захвате и использовании муниципального земельного участка без разрешительных документов площадью около 1500 кв.м., где на протяжении около 6 лет были установлены и функционировали коммерческие объекты облегченного типа в количестве 4 единиц и детские аттракционы в количестве около 5 единиц, расположенные рядом с жилым домом №36 в мкр-не Тунгуч.

"По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого было установлено, что Ы.Ж.С.. будучи вице-мэром Бишкека с 2020 года в целях личного обогащения незаконно установил вышеуказанные коммерческие объекты, которые функционировали без разрешительных документов уполномоченных органов мэрии Бишкека. В связи с чем местному бюджету нанесен значительный ущерб в виде выпадения арендных платежей.

Следует отметить, что указанные действия должностного лица мэрии Бишкека вызвали недовольство среди жителей мкр-на Тунгуч, а также препятствовало реализации проекта по строительству сквера и детской игровой площадки со стороны муниципальной администрации Октябрьского района Бишкека. В настоящее время незаконно функционирующие объекты демонтированы, начато строительство детской площадки.

По результатам проведенных мероприятий установлен ущерб в размере 2 млн. 979 тысяч 889 сомов в виде упущенной выгоды от аренды данного участка.

16 июля 2025 года на основании собранных материалов и по результатам следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель мэра Бишкека Ы.Ж.С. и гражданин В.Н.А..

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/448251
Теги:
задержание, Бишкек, Жамалбек Рысалиев, мэрия
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