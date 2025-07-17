Руслан Маджинов возглавил сборную Египта по вольной борьбе

Бывший главный тренер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Руслан Маджинов назначен техническим директором и главным тренером сборной Египта. Об этом кыргызский специалист сообщил в интервью порталу Prosports.kz.

Сотрудничество началось в 2023 году, когда египетская сборная провела тренировочные сборы в Кыргызстане. После удачных выступлений египтян на чемпионате Африки и успешного отбора на Олимпийские игры, федерация борьбы Египта предложила Маджинову долгосрочное сотрудничество. Контракт заключён до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Основные задачи

Маджинов будет курировать не только взрослую, но и молодежную (до 20 лет) сборную. Сейчас тренировки проходят в Александрии. Главной задачей он назвал внедрение эффективной методики подготовки и повышение уровня тренерского штаба.

"Материал у них хороший, спортсмены трудолюбивые. Не хватает только системного подхода и грамотного управления", - отметил он.

Первые старты

Под руководством Маджинова сборная Египта готовится к двум крупным стартам:

Чемпионат мира U-20;

Чемпионат мира среди взрослых, который пройдет в сентябре в Хорватии.

Условия контракта

Кыргызстанский тренер подчеркнул, что египетская сторона выполнила все его условия, включая финансовые. Годовая зарплата составляет около 100 тысяч долларов США, а также обеспечены проживание и другие условия для комфортной работы.

"Они заинтересованы в результате, и это радует. Полная свобода в построении тренировочного процесса", - сказал Маджинов.

О планах и Кыргызстане

Маджинов заявил, что не планирует привлекать кыргызстанских борцов в сборную Египта. Однако допускает возможность проведения совместных сборов в Кыргызстане в будущем.

Сейчас он активно адаптируется в Египте и начал изучать арабский язык, чтобы лучше взаимодействовать с командой.

"Я хочу оставить след не только в Кыргызстане, но и на международной арене. Египет - отличная возможность", - подытожил Руслан Маджинов.