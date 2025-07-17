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ГКНБ задержан начальник УГНС по Кара-Суйскому району

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР был выявлен факт систематического получения взятки со стороны сотрудников Управления ГНС по Кара-Суйскому району Ошской области ГНС при МФ КР, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что начальник УГНС по Кара-Суйскому району Ошской области А.А. и начальник отдела проверок УГНС по Кара-Суйскому району Ошской области М.М.С. за непродолжительный срок службы создали устойчивую коррупционную схему по покровительству отдельных субъектов предпринимательства, а также оказывали содействие в фальсификации бухгалтерских документов по уменьшению доходов и увеличению расходов.

Так, указанными противоправными действиями интересам государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время, в отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/448271
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, коррупция, Кыргызстан
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