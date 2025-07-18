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Акыйкатчы обеспокоена по поводу гибели военнослужащих срочников

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- Светлана Лаптева
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Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева выражает серьезную обеспокоенность рядом случаев гибели военнослужащих срочной службы.

Джамиля Джаманбаева отмечает, что отдельные трагические случаи могут быть связаны с нарушениями уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (так называемой дедовщиной), а также с недостаточным вниманием к морально-психологическому состоянию личного состава.

Акыйкатчы подчеркивает, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права каждый военнослужащий и призывник должны находиться под защитой государства.

Уполномоченный представитель Института Омбудсмена Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области незамедлительно выехал в воинскую часть после получения информации о смерти солдата, проходившего службу в батальоне №5 Департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний (ДОК ГСИН).

Воинская часть №5 расположена в селе Бешик-Жон Базар-Коргонского района. В ней несут службу 30 военнослужащих и 90 солдат-срочников.

По официальным данным, 16 июля в 5:30 утра в кабинете командира части было обнаружено тело солдата Т.Б., 2005 года рождения, уроженца Кочкорского района Нарынской области.

Т.Б. был найден повешенным на собственном ремне, привязанном к отопительной трубе.

В ту ночь Т.Б. дежурил вместе с прапорщиком И.Ж.А.

По словам сослуживцев, они играли в шашки, после чего Т.Б. отправился проверять полив газонов. Спустя около получаса его нашли мертвым.

По информации командира батальона, майора А.Д.У., солдат оставил предсмертную записку. Однако представители Института Омбудсмена не смогли с ней ознакомиться, так как в части проводятся следственные мероприятия военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона.

Командир части А.Д.У. сообщил, что в записке Т.Б. указал на психологическое давление со стороны сослуживца.

Т.Б. проходил службу с 21 апреля 2025 года. Командир батальона отметил, что с момента прибытия в часть Т.Б., психолог рекомендовал вести за ним наблюдение. В связи с этим он был назначен радистом и сидел в приемной кабинета командира.

По словам сослуживцев, Т.Б. в течение трех месяцев службы вел себя спокойно, конфликтов не имел, был немногословным, физически крепким.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона ведет расследование. Возбуждено уголовное дело.

Джамиля Джаманбаева призывает руководство ГСИН провести комплексные меры по предотвращению трагических случаев.

В частности, необходима внутренняя оценка психологического климата в подразделениях ДОК с привлечением профессиональных психологов и применением анонимных анкет.

Письмо с более подробными рекомендациями по соблюдению прав военнослужащих будет направлено в ГСИН.


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URL: https://www.vb.kg/448276
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