Молодёжный совет "C5+1" - платформа для обмена опытом и сотрудничества

Молодёжный совет "С5+1" объединяет активных молодых лидеров из стран Центральной Азии и Афганистана, создавая платформу для профессионального роста, международного сотрудничества и реализации социально значимых проектов. Сегодня в Совете более 180 выпускников и 49 действующих участников, которые продвигают приоритеты C5+1 в сферах мира и безопасности, экономики, экологии и межкультурных связей. О том, как Совет меняет жизнь молодёжи и способствует развитию региона, нашему изданию VB.KG рассказал координатор по работе с выпускниками Молодёжного совета "С5+1" Дилшод Норов.

В чём заключается цель Молодёжного совета "С5+1"?

Целью Молодёжного совета "С5+1" является развитие региональной сети активных и англоговорящих молодежных лидеров по всей Центральной Азии, которые работают над продвижением приоритетов C5+1.

Совет предоставляет молодёжи возможности для профессионального и личностного роста, обмена опытом и сотрудничества на международном уровне, формируя поколение лидеров, способных влиять на развитие региона и строить будущее Центральной Азии.

В настоящее время Молодежный совет "С5+1" насчитывает 186 выпускников и 49 членов.

В состав Совета входят представители шести стран:

Кыргызстан Казахстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Афганистан

Чем занимаются члены Совета после завершения своего участия?

После завершения своего официального участия члены Совета остаются активной частью нашего сообщества. Мы продолжаем поддерживать их, предоставляя возможности для реализации собственных проектов, и многие из них продолжают работать с нами в этом направлении. Они также выступают в качестве менторов и проектных лидеров, участвуют в наших мероприятиях и вдохновляют новых участников, служа ролевыми моделями.

Помимо этого, они успешно развиваются в личной и профессиональной сфере - поступают на международные магистерские программы, строят карьеру в институтах, НПО и других организациях, продолжая оставаться частью нашей сети.

Какие проекты реализуют участники Совета в своих странах?

Члены Молодёжного совета и выпускники самостоятельно реализуют проекты, которые отражают ключевые приоритеты платформы C5+1. Эти инициативы сосредоточены на четырёх основных направлениях: укреплении мира и безопасности, стимулировании экономического роста, развитии энергетики и защите окружающей среды, а также на укреплении межчеловеческих связей. Такой подход позволяет молодым лидерам вносить реальный вклад в развитие региона и решать важные социальные и экологические задачи.

Можете привести примеры успешных инициатив, запущенных молодежью?

Примеры проектов, реализованных в 2024–2025 годах:

Model C5+1 - двухэтапная симуляция регионального сотрудничества и принятия решений.

Национальный раунд прошёл 24–25 мая 2025 года в Ташкенте, Бишкеке и Душанбе, собрав 60 англоговорящих школьников и студентов из Центральной Азии и Афганистана. Участники обсуждали актуальные вызовы и разрабатывали совместные резолюции.

Финальный раунд состоялся 31 мая – 1 июня в Алматы и объединил 20 лучших делегатов. Участники примерили на себя роли министров и улучшили навыки политического анализа, сотрудничества и лидерства.

Молодёжь за Мир - трёхдневный тренинг, прошедший 4–6 июня 2025 года в Ташкенте. Он объединил 25 школьников и студентов со всей страны для обсуждения мира, толерантности и цифровой безопасности. Участники прошли сессии по международному праву, критическому мышлению, этике в интернете и навыкам публичных выступлений от экспертов из Узбекистана и Кыргызстана.

Дебатный Турнир "Видение Молодёжи Центральной Азии" - двухдневное очное мероприятие, собравшее 30 талантливых старшеклассников и студентов из стран Центральной Азии и Афганистана. Участники обсуждали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, его этическим использованием, развитием технологического сектора и инновациями. Турнир способствовал развитию критического мышления, а также межкультурному диалогу и сотрудничеству.

Как осуществляется взаимодействие между участниками из разных стран?

Взаимодействие между участниками Молодёжного совета C5+1 из разных стран строится на нескольких ключевых принципах. Во-первых, регулярные онлайн-встречи и работа в командах позволяют молодым лидерам поддерживать постоянный диалог и совместно разрабатывать инициативы, несмотря на географические расстояния.

Кроме того, участники совместно планируют и реализуют международные проекты, что способствует развитию навыков сотрудничества и проектного менеджмента.

Не менее важную роль играют очные мероприятия - тренинги, симпозиумы и конференции, которые собирают представителей разных стран для обмена опытом и укрепления личных связей.

Также в структуре Совета предусмотрены программы наставничества и обмена опытом, благодаря которым молодые лидеры могут учиться друг у друга и расширять свои горизонты за счёт международного сотрудничества

Какой вклад Молодёжный совет вносит в развитие Центральной Азии?

Молодёжный совет C5+1 вносит важный вклад в развитие региона, направляя усилия на укрепление регионального сотрудничества и создание платформы для обмена опытом между молодыми лидерами. Совет активно способствует развитию лидерских навыков у молодёжи, формируя новое поколение ответственных и инициативных граждан.

Особое внимание уделяется продвижению ценностей мира, толерантности и устойчивого развития, что помогает формировать общество, готовое к конструктивному диалогу и совместному решению проблем.

Кроме того, Совет усиливает роль молодёжи в решении актуальных социальных и экологических вызовов региона, стимулируя запуск и поддержку общественных инициатив, направленных на позитивные изменения в сообществах.

Что даёт участие в Совете с точки зрения личного и профессионального роста?

Участие в Молодёжном совете C5+1 открывает перед молодыми лидерами уникальные образовательные возможности, позволяя им получить доступ к специализированным тренингам и образовательным программам.

Члены Совета приобретают ценный опыт в реализации международных проектов, что помогает развивать как профессиональные (hard skills), так и коммуникативные и управленческие (soft skills) - от лидерства и проектного менеджмента до навыков публичных выступлений.

Кроме того, Совет предоставляет платформу для расширения сети контактов не только в странах Центральной Азии, но и за её пределами, что способствует обмену опытом и сотрудничеству на международном уровне.

И, наконец, участники получают возможность быть услышанными на различных международных площадках, влияя на развитие региональных и глобальных инициатив.

Какие планы или инициативы запланированы на ближайший год?

В ближайшем году мы планируем продолжить развитие существующих направлений, запустить несколько новых инициатив и расширить возможности для вовлечения участников и выпускников. Также в фокусе останутся укрепление сообщества, развитие лидерского потенциала и новые сотрудничества.