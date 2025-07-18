Молодёжный совет "C5+1" - платформа для обмена опытом и сотрудничества

Молодёжный совет "С5+1" объединяет активных молодых лидеров из стран Центральной Азии и Афганистана, создавая платформу для профессионального роста, международного сотрудничества и реализации социально значимых проектов. Сегодня в Совете более 180 выпускников и 49 действующих участников, которые продвигают приоритеты C5+1 в сферах мира и безопасности, экономики, экологии и межкультурных связей. О том, как Совет меняет жизнь молодёжи и способствует развитию региона, нашему изданию VB.KG рассказал координатор по работе с выпускниками Молодёжного совета "С5+1" Дилшод Норов.
В чём заключается цель Молодёжного совета "С5+1"?
Целью Молодёжного совета "С5+1" является развитие региональной сети активных и англоговорящих молодежных лидеров по всей Центральной Азии, которые работают над продвижением приоритетов C5+1.
Совет предоставляет молодёжи возможности для профессионального и личностного роста, обмена опытом и сотрудничества на международном уровне, формируя поколение лидеров, способных влиять на развитие региона и строить будущее Центральной Азии.
В настоящее время Молодежный совет "С5+1" насчитывает 186 выпускников и 49 членов.
В состав Совета входят представители шести стран:
Чем занимаются члены Совета после завершения своего участия?
После завершения своего официального участия члены Совета остаются активной частью нашего сообщества. Мы продолжаем поддерживать их, предоставляя возможности для реализации собственных проектов, и многие из них продолжают работать с нами в этом направлении. Они также выступают в качестве менторов и проектных лидеров, участвуют в наших мероприятиях и вдохновляют новых участников, служа ролевыми моделями.
Помимо этого, они успешно развиваются в личной и профессиональной сфере - поступают на международные магистерские программы, строят карьеру в институтах, НПО и других организациях, продолжая оставаться частью нашей сети.
Какие проекты реализуют участники Совета в своих странах?
Члены Молодёжного совета и выпускники самостоятельно реализуют проекты, которые отражают ключевые приоритеты платформы C5+1. Эти инициативы сосредоточены на четырёх основных направлениях: укреплении мира и безопасности, стимулировании экономического роста, развитии энергетики и защите окружающей среды, а также на укреплении межчеловеческих связей. Такой подход позволяет молодым лидерам вносить реальный вклад в развитие региона и решать важные социальные и экологические задачи.
Можете привести примеры успешных инициатив, запущенных молодежью?
Примеры проектов, реализованных в 2024–2025 годах:
Model C5+1 - двухэтапная симуляция регионального сотрудничества и принятия решений.
Национальный раунд прошёл 24–25 мая 2025 года в Ташкенте, Бишкеке и Душанбе, собрав 60 англоговорящих школьников и студентов из Центральной Азии и Афганистана. Участники обсуждали актуальные вызовы и разрабатывали совместные резолюции.
Финальный раунд состоялся 31 мая – 1 июня в Алматы и объединил 20 лучших делегатов. Участники примерили на себя роли министров и улучшили навыки политического анализа, сотрудничества и лидерства.
Молодёжь за Мир - трёхдневный тренинг, прошедший 4–6 июня 2025 года в Ташкенте. Он объединил 25 школьников и студентов со всей страны для обсуждения мира, толерантности и цифровой безопасности. Участники прошли сессии по международному праву, критическому мышлению, этике в интернете и навыкам публичных выступлений от экспертов из Узбекистана и Кыргызстана.
Дебатный Турнир "Видение Молодёжи Центральной Азии" - двухдневное очное мероприятие, собравшее 30 талантливых старшеклассников и студентов из стран Центральной Азии и Афганистана. Участники обсуждали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, его этическим использованием, развитием технологического сектора и инновациями. Турнир способствовал развитию критического мышления, а также межкультурному диалогу и сотрудничеству.
Как осуществляется взаимодействие между участниками из разных стран?
Взаимодействие между участниками Молодёжного совета C5+1 из разных стран строится на нескольких ключевых принципах. Во-первых, регулярные онлайн-встречи и работа в командах позволяют молодым лидерам поддерживать постоянный диалог и совместно разрабатывать инициативы, несмотря на географические расстояния.
Кроме того, участники совместно планируют и реализуют международные проекты, что способствует развитию навыков сотрудничества и проектного менеджмента.
Не менее важную роль играют очные мероприятия - тренинги, симпозиумы и конференции, которые собирают представителей разных стран для обмена опытом и укрепления личных связей.
Также в структуре Совета предусмотрены программы наставничества и обмена опытом, благодаря которым молодые лидеры могут учиться друг у друга и расширять свои горизонты за счёт международного сотрудничества
Какой вклад Молодёжный совет вносит в развитие Центральной Азии?
Молодёжный совет C5+1 вносит важный вклад в развитие региона, направляя усилия на укрепление регионального сотрудничества и создание платформы для обмена опытом между молодыми лидерами. Совет активно способствует развитию лидерских навыков у молодёжи, формируя новое поколение ответственных и инициативных граждан.
Особое внимание уделяется продвижению ценностей мира, толерантности и устойчивого развития, что помогает формировать общество, готовое к конструктивному диалогу и совместному решению проблем.
Кроме того, Совет усиливает роль молодёжи в решении актуальных социальных и экологических вызовов региона, стимулируя запуск и поддержку общественных инициатив, направленных на позитивные изменения в сообществах.
Что даёт участие в Совете с точки зрения личного и профессионального роста?
Участие в Молодёжном совете C5+1 открывает перед молодыми лидерами уникальные образовательные возможности, позволяя им получить доступ к специализированным тренингам и образовательным программам.
Члены Совета приобретают ценный опыт в реализации международных проектов, что помогает развивать как профессиональные (hard skills), так и коммуникативные и управленческие (soft skills) - от лидерства и проектного менеджмента до навыков публичных выступлений.
Кроме того, Совет предоставляет платформу для расширения сети контактов не только в странах Центральной Азии, но и за её пределами, что способствует обмену опытом и сотрудничеству на международном уровне.
И, наконец, участники получают возможность быть услышанными на различных международных площадках, влияя на развитие региональных и глобальных инициатив.
Какие планы или инициативы запланированы на ближайший год?
В ближайшем году мы планируем продолжить развитие существующих направлений, запустить несколько новых инициатив и расширить возможности для вовлечения участников и выпускников. Также в фокусе останутся укрепление сообщества, развитие лидерского потенциала и новые сотрудничества.