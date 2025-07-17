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Недочетам в ОАО "Аэропорты Кыргызстана" дадут юридическую оценку

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- Алина Мамаева
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17 июля 2025 года состоялось очередное заседание Совета Счетной палаты Кыргызской Республики. На заседании были рассмотрены результаты аудита соответствия деятельности Открытого акционерного общества "Международный аэропорт Манас" (в настоящее время - ОАО "Аэропорты Кыргызстана") за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба СП КР.

В результате аудита были выявлены нарушения и недостатки. С учетом сумм, восстановленных в ходе проверки, было установлено, что подлежат восстановлению нарушения на сумму 794 142,7 тысячи сомов. Отчет принят с оговоркой.

Сумма подлежащих восстановлению нарушений составила в общей сложности 794 142,7 тыс. сомов, в том числе:

  1. Непринятие мер по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, начисления и уплаты пеней и штрафов по ним - 28 976,7 тыс. сомов;
  2. Сверхнормативные расходы по оплате труда работников и другим выплатам в денежной форме - 543 843,0 тыс. сомов;
  3. Перерасход по товарно-материальным запасам и другим расходам - 941,6 тыс. сомов;
  4. Завышение стоимости и/или объема строительно-монтажных работ - 5 719,9 тыс. сомов;
  5. Списание товарно-материальных ценностей и имущества без подтверждающих документов- 211 476,1 тыс. сомов;
  6. Использование имущества не по назначению и/или не в соответствии с целями ее приобретения- 1 933,2 тыс. сомов;
  7. Недостача (порча, утеря, хищение) имущества и денежных средств - 6,4 тыс. сомов;
  8. Нарушения по учету дебиторской задолженности - 1 245,8 тыс. сомов.

По данным ведомства, результаты аудита будут направлены в правоохранительные органы и другие профильные госорганы.


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URL: https://www.vb.kg/448282
Теги:
нарушения, Аэропорт "Манас"
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