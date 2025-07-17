Недочетам в ОАО "Аэропорты Кыргызстана" дадут юридическую оценку

17 июля 2025 года состоялось очередное заседание Совета Счетной палаты Кыргызской Республики. На заседании были рассмотрены результаты аудита соответствия деятельности Открытого акционерного общества "Международный аэропорт Манас" (в настоящее время - ОАО "Аэропорты Кыргызстана") за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба СП КР.

В результате аудита были выявлены нарушения и недостатки. С учетом сумм, восстановленных в ходе проверки, было установлено, что подлежат восстановлению нарушения на сумму 794 142,7 тысячи сомов. Отчет принят с оговоркой.

Сумма подлежащих восстановлению нарушений составила в общей сложности 794 142,7 тыс. сомов, в том числе:

Непринятие мер по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, начисления и уплаты пеней и штрафов по ним - 28 976,7 тыс. сомов; Сверхнормативные расходы по оплате труда работников и другим выплатам в денежной форме - 543 843,0 тыс. сомов; Перерасход по товарно-материальным запасам и другим расходам - 941,6 тыс. сомов; Завышение стоимости и/или объема строительно-монтажных работ - 5 719,9 тыс. сомов; Списание товарно-материальных ценностей и имущества без подтверждающих документов- 211 476,1 тыс. сомов; Использование имущества не по назначению и/или не в соответствии с целями ее приобретения- 1 933,2 тыс. сомов; Недостача (порча, утеря, хищение) имущества и денежных средств - 6,4 тыс. сомов; Нарушения по учету дебиторской задолженности - 1 245,8 тыс. сомов.

По данным ведомства, результаты аудита будут направлены в правоохранительные органы и другие профильные госорганы.