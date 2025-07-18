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Кыргызстан стартовал на "Турнире четырех Наций" с поражения от Сирии

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Кыргызстана стартовал международный молодежный турнир "Турнир четырех Наций", в котором принимают участие сборные из Кыргызстана, Сирии, Омана и Бахрейна до 23 лет. В первом матче турнира сборная Кыргызстана уступила Сирии со счётом 1:2.

Матч прошёл на стадионе имени Долена Омурзакова. На 27-й минуте встречи сирийцы открыли счёт после грубой ошибки вратаря Султана Чомоева. Голкипер неудачно поймал мяч после дальнего навеса и выронил его прямо на ногу сирийскому нападающему Анасу Аль Даххану, который без труда отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме на 61-й минуте Арсен Шаршенбеков реализовал пенальти, сравняв счёт. Однако уже через шесть минут Сирия вновь вышла вперёд: Мохамед Аль Сарагаби замкнул прострел с фланга, опередив защитника Саида Дациева. Этот гол стал победным - 2:1 в пользу сборной Сирии.

В параллельном матче дня сборная Омана обыграла Бахрейн со счётом 1:0. Единственный мяч был забит на 96-й минуте - отличился Али Аль Шагси.

Турнир проходит на двух аренах - в Бишкеке и в селе Беш-Кунгей на стадионе "Достук Арена". Помимо футбола, зрителей ждёт развлекательная программа: розыгрыши призов, бесплатное мороженое, детские зоны, фудкорт и концерт с участием звёзд кыргызской эстрады.

"Турнир четырех Наций" проводится в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые пройдут с 1 по 9 сентября также в Бишкеке. В квалификации сборная Кыргызстана сыграет в группе E против Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.

Результаты 1-го тура (17 июля):

Бахрейн – Оман - 0:1 (гол: Али Аль Шагси, 90+6), стадион "Достук Арена", Беш-Кунгей

Кыргызстан – Сирия - 1:2 (Шаршенбеков, 61 - Аль Даххан, 27, Аль Сарагаби, 67), стадион им. Д. Омурзакова, Бишкек

Следующие матчи турнира:

20 июля:

Сирия – Бахрейн, "Достук Арена", 20:00

Кыргызстан – Оман, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00

23 июля:

Оман – Сирия, "Достук Арена", 20:00

Кыргызстан – Бахрейн, стадион им. Д. Омурзакова, 20:00


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URL: https://www.vb.kg/448289
Теги:
футбол, Кыргызстан
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