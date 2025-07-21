Кто ответит за растраты в ОАО "Аэропорты Кыргызстана"?

В 2023 году правительство Кыргызстана провозгласило курс на развитие транспортной инфраструктуры и превращение страны в региональный авиационный хаб. Ключевая роль в этом процессе была отведена ОАО "Аэропорты Кыргызстана" - стратегическому предприятию, управляющему всеми гражданскими аэропортами страны. Однако спустя полтора года результаты вызывают не оптимизм, а тревогу. Недавний аудит Счетной палаты выявил, что в деятельности ОАО "Аэропорты Кыргызстана" за период с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 года были допущены многочисленные финансовые и управленческие нарушения на сумму свыше 794 миллионов сомов. И это не просто технические недочеты, а системные провалы, в том числе:

- сверхнормативные выплаты персоналу - 543,8 млн сомов,

- списание имущества без документов - 211,4 млн,

- завышение стоимости строительно-монтажных работ - почти 6 млн,

- использование имущества не по назначению и нарушения по учету дебиторской задолженности.

На фоне столь масштабных нарушений на сумму, сравнимую с годовым бюджетом нескольких районов, возникает закономерный вопрос: а кто понесет за это ответственность? Помнится, у нас даже за меньшие суммы некоторых высокопоставленных чиновников привлекали к ответственности, а тут речь о целых 800 млн сомов.

Манас Самидинов, с 2022 года возглавляющий предприятие, неоднократно позиционировался как кризис-менеджер. Но если и есть кризис, с которым он действительно справляется, то это кризис доверия к руководству компании. За время его управления только в первом квартале этого года прибыль ОАО "Аэропорты Кыргызстана" упала более чем в два раза: с 1,51 млрд до 662 млн сомов; прибыль на акцию (EPS) снизилась с 54,3 до 18,6 сомов. При этом расходы продолжают расти, что компания объясняет реализацией инвестиционной программы и запуском новой авиакомпании Asman Airlines. Но парадокс в том, что инвестиции - это, прежде всего, доверие инвесторов и граждан. И оно как раз вызывает вопросы.

Символ управленческой несостоятельности

Настоящим символом происходящего стала история с забором в аэропорту Иссык-Куль (Тамчы). Стена из пескоблоков, построенная в рамках проекта модернизации, рухнула под натиском ветра дважды за год - в марте 2023-го и в феврале 2024-го. Не экстремальный ураган, не землетрясение, а обычный иссыккульский ветер. Кто отвечал за технический надзор? Конечно, проще всего сделать крайним управление по делам президента, но почему после первого инцидента не были сделаны выводы? Какую ответственность понес подрядчик? Ответы либо туманны, либо отсутствуют. Впрочем, и сам глава предприятия предпочел не комментировать ситуацию публично, что снова говорит о стиле управления: тишина вместо действий.

На фоне этих событий, пожалуй, будет спорным утверждение о Самидинове как о кризис-менеджере. Кризис-менеджер - это не тот, кто наблюдает падение показателей и списывает все на внешние обстоятельства. Это тот, кто действует. Кто берет ответственность. Кто работает на результат, а не на отчетность. Кто не ждет указаний сверху, а действует решительно по обстоятельствам. Но в случае с ОАО "Аэропорты Кыргызстана" мы видим противоположное: раздутая зарплатная ведомость, необоснованные расходы, неэффективное использование имущества, рост капитала - да, но без реального экономического эффекта. Все это приводит к выводу, что финансовые показатели компании растут только на бумаге, тогда как реальная эффективность управления падает.

Что дальше?

Счетная палата намерена направить материалы в правоохранительные органы. И если антикоррупционная политика государства действительно у нас реализуется последовательно, то в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании.

В сложные времена действительно нужны кризис-менеджеры. Но не те, кто создает иллюзию движения, а те, кто умеет грамотно перераспределить ресурсы, укрепить контроль, остановить утечки и обеспечить рост в условиях ограниченного бюджета. К сожалению, нынешние руководители компании пока доказывают обратное.

P.S. Если сегодня миллионы исчезают с молчаливого согласия руководства, то завтра исчезнут и перспективы авиационного будущего Кыргызстана.