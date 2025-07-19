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Клуб "Бишкек" одержал вторую победу на Лиге чемпионов ЦАВА

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- Самуэль Деди Ирие
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Волейбольный клуб "Бишкек" из Кыргызстана уверенно продолжает выступление на Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), проходящей в столице Мальдив - городе Мале.

Во втором туре турнира кыргызстанцы обыграли команду Sri Lanka Ports Authority из Шри-Ланки со счётом 3:1, сообщает пресс-служба CAVA. Это уже вторая победа клуба: в первом туре "Бишкек" всухую переиграл Club HDC (Мальдивы) - 3:0.

В следующем матче, который состоится 19 июля, команда из Кыргызстана встретится с представителями Непала.

Турнир проходит с 17 по 23 июля. В нём участвуют команды из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки. Все клубы играют между собой по круговой системе, а по итогам группового этапа две лучшие команды встретятся в финале.


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URL: https://www.vb.kg/448298
Теги:
волейбол, Бишкек, Кыргызстан
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