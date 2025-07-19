Клуб "Бишкек" одержал вторую победу на Лиге чемпионов ЦАВА

Волейбольный клуб "Бишкек" из Кыргызстана уверенно продолжает выступление на Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), проходящей в столице Мальдив - городе Мале.

Во втором туре турнира кыргызстанцы обыграли команду Sri Lanka Ports Authority из Шри-Ланки со счётом 3:1, сообщает пресс-служба CAVA. Это уже вторая победа клуба: в первом туре "Бишкек" всухую переиграл Club HDC (Мальдивы) - 3:0.

В следующем матче, который состоится 19 июля, команда из Кыргызстана встретится с представителями Непала.

Турнир проходит с 17 по 23 июля. В нём участвуют команды из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки. Все клубы играют между собой по круговой системе, а по итогам группового этапа две лучшие команды встретятся в финале.