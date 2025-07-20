Погода
$ 87.31 - 87.69
€ 100.90 - 101.80

Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal

306  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal, опубликовавшей статью о поздравительном письме с "непристойным рисунком", которое Трамп, по версии издания, написал финансисту Джеффри Эпштейну.

Трамп сообщил об иске в своей соцсети Truth Social. Он назвал статью "фейковой", WSJ - "бесполезной" и "опозоренной" газетой, а предстоящий суд - "историческим". По его словам, иск подан "для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев".

Иск подан к авторам статьи, главному редактору WSJ Роберту Томпсону, а также издателю газеты медиамагнату Руперту Мердоку.

По данным Reuters, сумма иска превышает 10 миллиардов долларов. Трамп утверждает, что журналисты оклеветали его и нанесли "огромный" финансовый и репутационный ущерб.

Газета The Wall Street Journal 17 июля опубликовала статью о том, что Дональд Трамп в 2003 году поздравил Джеффри Эпштейна с днем рождения открыткой с "непристойным" рисунком обнаженной женщины и своей подписью. Открытка, по данным WSJ, заканчивается текстом: "С праздником - и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной". Трамп отрицал свою причастность к письму и рисунку. Он публично пригрозил, что обратится в суд, если статья WSJ будет опубликована.

Трамп, знакомый с Эпштейном, после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел "список клиентов" и в нем могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента.

Минюст США и ФБР в начале июля опубликовали служебную записку, из которой следовало, что у них нет доказательств существования "списка клиентов" Эпштейна. Это вызвало недовольство среди наиболее преданных сторонников Трампа из лагеря MAGA.

Источник: Медуза


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448310
Теги:
суд, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  