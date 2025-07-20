Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal, опубликовавшей статью о поздравительном письме с "непристойным рисунком", которое Трамп, по версии издания, написал финансисту Джеффри Эпштейну.

Трамп сообщил об иске в своей соцсети Truth Social. Он назвал статью "фейковой", WSJ - "бесполезной" и "опозоренной" газетой, а предстоящий суд - "историческим". По его словам, иск подан "для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев".

Иск подан к авторам статьи, главному редактору WSJ Роберту Томпсону, а также издателю газеты медиамагнату Руперту Мердоку.

По данным Reuters, сумма иска превышает 10 миллиардов долларов. Трамп утверждает, что журналисты оклеветали его и нанесли "огромный" финансовый и репутационный ущерб.

Газета The Wall Street Journal 17 июля опубликовала статью о том, что Дональд Трамп в 2003 году поздравил Джеффри Эпштейна с днем рождения открыткой с "непристойным" рисунком обнаженной женщины и своей подписью. Открытка, по данным WSJ, заканчивается текстом: "С праздником - и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной". Трамп отрицал свою причастность к письму и рисунку. Он публично пригрозил, что обратится в суд, если статья WSJ будет опубликована.

Трамп, знакомый с Эпштейном, после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел "список клиентов" и в нем могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента.

Минюст США и ФБР в начале июля опубликовали служебную записку, из которой следовало, что у них нет доказательств существования "списка клиентов" Эпштейна. Это вызвало недовольство среди наиболее преданных сторонников Трампа из лагеря MAGA.

Источник: Медуза