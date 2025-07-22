Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 100.90 - 101.80

В Джизаке 77-летний алиментщик заплатил крупный долг наличными из пенсии

91  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отличие от многих молодых несознательных отцов, 77-летний пенсионер из Джизака уже 15 лет регулярно выплачивает алименты ребенку от предыдущего брака. Однако из-за длительной болезни и отъезда он задолжал 11,5 миллиона сумов.

Когда государственные приставы напомнили ему о необходимости уплаты алиментов, отец незамедлительно выплатил долг наличными из накопленной пенсии.

"Уклоняться от алиментов – грех. Я заболел, иначе не было бы долга. Хочу стать примером для молодых алиментщиков", – заявил пенсионер.

Он также добавил, что, если будет жив, намерен продолжать платить алименты, пока ребенку не исполнится 18 лет.

По словам Фарруха Тошпулатова, руководителя пресс-службы Бюро принудительного исполнения Узбекистана, исполнительная работа по взысканию алиментов с задолжников является болезненным и актуальным вопросом.

"Сейчас в работе сотрудников БПИ находится более 348 тысяч исполнительных листов по взысканию алиментов и материальной помощи на более чем 400 тысяч детей", – сообщил Тошпулатов.

Поэтому поступок отца, который находится в столь солидном возрасте, должен стать показательным для молодых алиментщиков. Все больше случаев, когда полные сил мужчины игнорируют свои обязательства перед несовершеннолетними детьми, жалея четверть своей заработной платы и иных доходов на их содержание.

Напомним, ранее пожилая жительница Зааминского района Джизакской области выплатила почти 20 миллионов сумов долга по алиментам, накопленного ее сыном. Средства она собрала из своей пенсии, чтобы избежать судебных последствий.

Источник: podrobno.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448343
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  