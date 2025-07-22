В Джизаке 77-летний алиментщик заплатил крупный долг наличными из пенсии

В отличие от многих молодых несознательных отцов, 77-летний пенсионер из Джизака уже 15 лет регулярно выплачивает алименты ребенку от предыдущего брака. Однако из-за длительной болезни и отъезда он задолжал 11,5 миллиона сумов.

Когда государственные приставы напомнили ему о необходимости уплаты алиментов, отец незамедлительно выплатил долг наличными из накопленной пенсии.

"Уклоняться от алиментов – грех. Я заболел, иначе не было бы долга. Хочу стать примером для молодых алиментщиков", – заявил пенсионер.

Он также добавил, что, если будет жив, намерен продолжать платить алименты, пока ребенку не исполнится 18 лет.

По словам Фарруха Тошпулатова, руководителя пресс-службы Бюро принудительного исполнения Узбекистана, исполнительная работа по взысканию алиментов с задолжников является болезненным и актуальным вопросом.

"Сейчас в работе сотрудников БПИ находится более 348 тысяч исполнительных листов по взысканию алиментов и материальной помощи на более чем 400 тысяч детей", – сообщил Тошпулатов.

Поэтому поступок отца, который находится в столь солидном возрасте, должен стать показательным для молодых алиментщиков. Все больше случаев, когда полные сил мужчины игнорируют свои обязательства перед несовершеннолетними детьми, жалея четверть своей заработной платы и иных доходов на их содержание.

Напомним, ранее пожилая жительница Зааминского района Джизакской области выплатила почти 20 миллионов сумов долга по алиментам, накопленного ее сыном. Средства она собрала из своей пенсии, чтобы избежать судебных последствий.

Источник: podrobno.uz