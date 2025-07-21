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Неделя насыщена яркими событиями. Гороскоп с 21 по 27 июля

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Эта июльская неделя насыщена яркими событиями. Во вторник, 22 июля, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Лев, а в ночь с 24 на 25 июля состоится Новолуние. Первые лунные сутки начнутся 25 июля в 1 час 11 минут бишкекского времени (24 июля в 22 часа 11 минут московского времени). Неделя противоречивых эмоций и чувств. Жаркие споры и стремление к кардинальным преобразованиям могут привести к затяжным конфликтам, поскольку ретроградно движется Меркурий. Опора на достигнутые договорённости позволит сохранить гармонию и равновесие в отношениях. Внесут позитива оригинальные идеи, которые станут хорошим дополнением к уже имеющимся планам. Они приятно разнообразят досуг, добавят динамики в делах, а также наполнят жизнь яркими эмоциями. В течение недели обратите внимание на сердце и не перегревайтесь на солнце. Следует также беречь позвоночник.

Овен – вольно или невольно, но сослуживцы и некоторые знакомые своими советами и действиями могут создать сложности с финансами. Наспех принятое решение способно привести к опустошению казны и возникновению долгов. Небольшие финансовые поступления возможны благодаря выполненной работе, а также содействию влиятельных людей, которые сделают новые поручения. Нежданные известия и встречи придадут движения зависшим делам, прояснят судьбу отложенных поездок или учебы.

Телец – сказанные сгоряча слова навредят карьере и отношениям с влиятельными людьми. Обойти стороной этих людей вряд ли получится при получении документов или нужных решений, а потому с критикой и прочими резкими комментариями в их адрес воздержитесь. Без лишней суеты удастся уладить финансовые вопросы, освободив время для отложенного неоднократно летнего отдыха и романтического общения. Полученные сообщения издалека многое прояснят.

Близнецы – полученные известия издалека встревожат, что побудит к немедленным действиям, либо наоборот навеет тоску и апатию. Перепады настроения и тревожность могут отразиться и на самочувствии. Разберитесь в происходящем и обратитесь за советом к друзьям и сослуживцам. Здравая оценка происходящего вернёт уверенность и поможет завершить уже начатые дела. Появится возможность совершить отложенные покупки и устроить непродолжительный романтический отдых, даже не уезжая далеко от дома.

Рак – кипучая деятельность людей из вашего окружения станет причиной финансовых затруднений, если вы решитесь присоединиться к ним. Повремените с одалживанием денег или оформлением кредитов. Визит в госорганы, а также разговор с влиятельными людьми поможет исправить давние ошибки, но начинать оформление документов не желательно. Свободное время заполнит общение с друзьями, близкими людьми, а также свидания.

Лев – принципиальность руководства или деловых партнёров вряд ли придётся вам по душе, но повлиять сейчас на их решение задача не из лёгких. Оставьте их при своём мнении и в скором времени ситуация кардинально изменится в вашу пользу. Своевременный совет коллег и друзей поможет выйти из состояния раздоров и направить энергию на завершение уже начатых дел. В достижении успеха помогут близкие люди, морально поддерживая вас.

Дева – затруднения в работе могут подталкивать к экспериментам, которые вряд ли пойдут на пользу карьере и здоровью. Берегите себя и не торопитесь, даже если сильно запаздываете. Допущенные ошибки и невнимательность способны не только перечеркнуть сделанное, но и привести к происшествиям в пути. Загородный отдых спасёт положение. Вы сумеете расслабиться и наполнить жизнь позитивом. Восстановив душевное равновесие, вы при поддержке влиятельных людей благополучно преодолеете трудности.

Весы – проснувшийся азарт будет подталкивать к поспешным и рискованным действиям, а потому к финансовым растратам и разочарованиям. Остановят от растрат домочадцы, поделившись своим мнением. Благодаря их вмешательству деньги пойдут в нудное русло. Полезно сложится общение с людьми издалека. Вы получите ценную информацию, обзаведётесь ценными знакомствами и спустя время воплотите возникшие планы в жизнь.

Скорпион – споры в доме возродят из прошлого казалось бы решённые проблемы, но вы сможете поступить иначе, не втягиваясь в противостояние, а позволив домочадцам проявить себя. Почувствовав груз ответственности, они пересмотрят свою тактику, что сохранит отношения и гармонию в доме. Удастся устроить непродолжительный, но запоминающийся отдых и с новыми силами взяться за работу, которая порядком надоела и завершить её, получив долгожданное вознаграждение.

Стрелец – взвалив на свои плечи слишком много обязательств, вы существенно усложните себе жизнь. Выберите наиболее важные встречи и поездки, оставив время для отдыха и заботы о здоровье. Освободившись от рутины, вы не пропустите стоящих предложений, как от деловых партнёров, так и от близких людей, что поможет принять участие в полезных деловых встречах и увлекательных вечеринках. Новые знакомства сыграют важную роль в ближайшее время.

Козерог – эмоции будут подталкивать к тратам на различные покупки и вложения в бизнес, что способно создать серьёзные проблемы с финансами. Выбравшись из информационного потока всевозможных предложений и обещаний, вы избавите себя от необходимости поиска дополнительных средств. Вернувшись к давним планам, вы организуете увлекательный досуг для всей семьи, либо устроите рандеву, если отношения ещё только в самом начале.

Водолей – в собственных просчётах легко обвинить домочадцев или руководство, но сути это не изменит. Прекратив поиск виновных, и вернувшись к поиску решений, вы избежите конфликтов и не наживёте себе врагов в ближайшем окружении. Домочадцы поддержат вас морально, а вы найдёте оригинальное решение возникших трудностей. Благодаря новым увлечениям, поездкам и участию в различных проектах, вы презентуете свои идеи, что привлечёт к вам внимание и станет первым шагом к успеху.

Рыбы – стремление быстро прийти к желаемой цели может разбиваться о различные препятствия, что способно привести к разочарованию и стрессу. Пока не испорчены отношения, примите возникшие обстоятельства и воспользуйтесь новыми возможностями. Удастся поговорить с человеком, который по различным причинам не хотел отвечать на ваши сообщения, что восстановит общение. Появится прогресс и возвратом долгов, а также получением давно ожидаемых денег.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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