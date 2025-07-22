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Рут Чепнгетич уличена в допинге

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- Самуэль Деди Ирие
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Мировая рекордсменка в марафоне Рут Чепнгетич из Кении временно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в марте 2025 года в крови 30-летней легкоатлетки был обнаружен запрещённый диуретик и маскирующий агент - гидрохлоротиазид. До завершения официального расследования спортсменка отстранена от участия в соревнованиях.

Чепнгетич стала первой женщиной в истории, пробежавшей марафон быстрее 2 часов 10 минут. В 2024 году она установила мировой рекорд, преодолев Чикагский марафон за 2:09:57. Также она является чемпионкой мира 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/448348
Теги:
легкая атлетика, марафон
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