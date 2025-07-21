Молодежь как драйвер интеграции

Глобальные вызовы доказывают, что стратегическое развитие международных отношений напрямую зависит от эффективного формирования и использования потенциала молодежи как наиболее мобильной, активной и прогрессивной части общества. Российская Федерация входит в число государств, создающих условия для установления международных отношений, связей и межкультурной коммуникации молодежи вне политических дискурсов. За 2024 год было успешно реализовано более 60 мероприятий, в том числе за рубежом, объединивших участников из 190 стран мира. Приоритетной задачей таких конференций, форумов и фестивалей является не только поддержка перспективной молодежи, но и содействие реализации молодежных обменов, сотрудничество с международными организациями, а также налаживание межнационального и межэтнического взаимодействия.

Данная работа остается актуальной и в 2025 году. В ближайшее время Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с партнерами планирует провести линейку мероприятий нацеленных на вовлечение молодежи в развитие общего гуманитарного пространства и реализацию международных проектов. Так, например недавно состоялся с 24 по 29 июня 2025 года в Оренбурге прошел Международный молодежный форум "Eurasia Global", который реализовался в рамках продолжения программы "Культурное шефство" Всемирного фестиваля молодежи 2025. Форум объединил 500 молодых людей из России и 115 стран мира. Участники учились выстраивать международные связи, обменивались опытом друг другом и экспертами. И здесь, на форуме участники узнали, куда обращаться иностранной молодежи , чтобы начать иностранные проекты и продолжить реализовывать уже существующие идеи вместе с Россией. Главное в таких международных Форумах расширить круг международного общения , найти идеи, открывает новые возможности. Главной задачей участников форума являлось создание дорожных карт для Международных клубов дружбы, которые стали продолжением программы "Культурное шефство" реализованный на Всемирном фестивале молодежи 2024.

Тематика форума касается развития многопланового международного сотрудничества, в частности, конструирования модели взаимодействия молодежных организаций и клубов дружбы различных стран. С 12 августа по 14 сентября 2025 года в Калининградской области пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум", который объединит боле 1200 специалистов в области медиа со всей России и зарубежных стран. Мероприятие нацелено на обмен опытом в сфере медиа-индустрии и журналистики, формирования у участников навыков создания контента и реализации медиа-проектов. С 1 по 3 августа в г.Судак Республики Крым пройдет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Фестиваль объединяет пять основных направлений искусства и выступает самой крупной площадкой в РФ для реализации молодежных творческих коллективов, деятелей культуры, искусства и творческих индустрий со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.

С 7 июля по 4 августа в городе Солнечногорск Московской области пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов". Форум включает в себя пять тематических смен, в том числе с участием иностранных экспертов, представителей зарубежных НКО и гуманитарных организаций. Одной из обсуждаемых проблем форума станет вопрос социального суверенитета и развития гражданского общества через взаимопомощь. С 17 по 21 сентября в Нижегородской области пройдет Международный молодежный форум 2025. На площадке форума встретятся молодые лидеры из различных сфер от бизнеса до науки с целью обмена опытом и планирования совместных проектов в контексте многополярного сотрудничества.