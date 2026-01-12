"Салык Сервис" внедрил ИИ и упростил налоговые отчеты для граждан

ГУ "Салык Сервис" сообщил о ключевых достижениях за четыре года работы. По данным ведомства, главный результат полная цифровизация налоговых отчётов, внедрение удалённой уплаты налогов через cabinet.salyk.kg и мобильное приложение Salyk, а также использование искусственного интеллекта для анализа данных. В 2026 году ИИ планируют интегрировать и в процессы налоговых проверок, чтобы повысить их прозрачность и автоматизацию.

По словам директора ведомства Шамшыбека Качкынбая уулу, цифровые решения позволили сократить время, которое граждане тратили на отчётность, подачу деклараций и посещение налоговых органов. Он отметил, что цель службы устранить неудобства для налогоплательщиков и сделать процесс максимально простым.

В 2025 году Всемирный банк признал процесс уплаты налогов в Кыргызстане самым быстрым среди всех форм налогового администрирования. Ранее, по данным организации, расчёт налогов занимал в семь раз больше времени, чем сама оплата показатель, который удалось существенно улучшить благодаря внедрённым цифровым инструментам.