Недорогие бас-гитары для начинающих - что следует знать

Некоторые особенности конструкции, конечно же, отличают бас-гитары от обычных гитар, однако в том, что касается выбора инструмента, то на них распространяется та же логика и те же принципы. Разумеется, рынок предлагает значительное количество недорогих инструментов для начинающих музыкантов, однако в сравнении с гитарами он всё же уже и специфичнее, а потому требуют особого подхода. Об этом подробнее поговорим со специалистом интернет-магазина Музлайн в нашем материале.

Басовые особенности

Сложно сказать, почему так сложилось, однако сугубо количественные отношения бас-гитар к гитарам на рынке музыкальных инструментов условно можно обозначить соотношением 1:3. Это значит, что на три обычные гитары приходится примерно один бас, что говорит нам о том, что выбор для среднестатистического музыканта значительно более узкий, а критерии существенно жёстче, причём, как в отношении качества инструмента, так и его эстетики и дизайна.

Как и любые другие бюджетные модели, недорогие бас-гитары рассчитаны в основном на начинающих музыкантов и на любителей, которые не планируют продвигаться в направлении профессионального исполнительства. Для этих инструментов ключевую роль играет несколько факторов, таких как:

техническая исправность толкового механизма, задача которого выдерживать экстремально высокое натяжение струн; чёткий ясный строй; ровный глубокий тембр без "прострелов"; удобная конструкция, подходящая конкретному музыканту.

С практической точки зрения и строго говоря, выбрать бас "на глазок" практически невозможно, и уж тем более - для начинающего музыканта. Этот инструмент необходимо тщательно тестировать и слушать, а также примерять под конкретного человека, который будет на нём играть, потому как с точки зрения практичности (а значит и эффективности занятий), большую роль играет совпадение антропометрических параметров музыканта с длиной грифа и балансом инструмента.

Что касается другого важнейшего аспекта - соотношения стоимости и уровня качества инструмента - то современные недорогие басы в общем и целом мало чем уступают по качеству инструментам среднего уровня, за тем лишь исключением, что их тембр и динамические возможности могут быть немного скромнее. По мнению экспертов интернет-магазина Muzline это не является такой уж большой проблемой на начальных этапах занятий. Главное, чтобы бас был удобным и хорошо строил, а всё остальное - вопрос вкуса и компромиссов.