Казахстан выиграл золото и серебро на турнире "Великий шёлковый путь"

Барнаул, 18–20 июля 2025 года. В Алтайском крае завершился один из самых символичных турниров летнего спортивного сезона - международный хоккейный марафон в формате 5×5 "Великий шёлковый путь".

На протяжении трёх дней Барнаул принимал 11 команд из России, Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Сотни болельщиков заполнили трибуны спортивного комплекса "Коммунальщик", где спортивная борьба переплеталась с исторической метафорой: когда-то по этим маршрутам двигались караваны, сегодня - спортсмены, объединённые духом соперничества и уважения.

Казахстан поднял флаг над пьедесталом

Одним из главных героев турнира стал казахстанский клуб СК "Жетысу". Его представители уверенно заявили о себе сразу в двух категориях, завоевав золото среди мужчин и серебро среди женщин. Этот результат - не случайность, а итог многолетней системной подготовки, чёткой методики и работы, выстроенной на всех уровнях - от школы до сборной.

После финала тренер казахстанской команды подчеркнул: "Мы доказали, что можем играть на равных с сильнейшими командами региона. А иногда - и лучше".

Финалы: борьба до последних секунд

Женский турнир стал настоящим украшением соревнований. Финальный матч между сборной России и казахстанским "Жетысу" завершился вничью со счётом 4:4. Победитель определился в серии буллитов, где чуть точнее оказались российские спортсменки. Золото осталось у команды "Коммунальщик" из Барнаула, а казахстанская сборная заслуженно заняла второе место. Третье место досталось сборной Гродненской области из Беларуси.

В мужском финале "Жетысу" взял уверенный реванш. Казахстанцы обыграли сборную России и поднялись на высшую ступень пьедестала. Третье место заняла вторая команда из Казахстана - сборная Жетысуской области, что сделало выступление страны особенно убедительным.

Индивидуальные достижения

Казахстанские спортсмены отличились и в личных номинациях. Лучшим игроком среди мужчин признан Аман Елубаев из СК "Жетысу". В женском зачёте награду получила Виктория Лобанова, также представляющая казахстанский клуб.

Эти награды подчеркивают не только высокий индивидуальный уровень, но и системную работу казахстанской школы. Они стали своего рода визитной карточкой хоккея на траве в стране, которая продолжает уверенно набирать очки на международной арене.

"Шёлковый путь" как площадка диалога

Турнир "Великий шёлковый путь" превратился в пространство не только спортивного, но и культурного взаимодействия. Здесь встретились команды из стран, связанных общей историей и географией. Но если раньше их объединяла торговля, сегодня - спорт.

Один из участников турнира отметил: "Мы соперничаем, но при этом учимся уважать друг друга. Вот ради чего нужен такой турнир".

Впервые соревнования прошли в 2024 году. Уже тогда формат 5×5 показал свою зрелищность, высокую интенсивность и потенциал для дальнейшего роста. Турнир 2025 года стал подтверждением того, что интерес к нему только усиливается. Организаторы уже объявили о планах на следующий год.

Международный успех и внутренняя мотивация

Для Казахстана этот турнир имеет не только внешнее значение. Победы на таких площадках дают стране узнаваемость, укрепляют спортивную репутацию и мотивируют новые поколения. Формат 5×5, в свою очередь, делает хоккей на траве ближе и доступнее: он быстрее, мобильнее и нацелен на активное вовлечение молодёжи.

Выступление клуба "Жетысу" в Барнауле - это не просто медали. Это сигнал: Казахстан выходит на новый уровень в командных игровых видах спорта, уверенно заявляя о себе в международном контексте.

Спорт как точка роста и доверия

"Великий шёлковый путь" в Барнауле вновь подтвердил: спорт остаётся универсальным языком взаимопонимания. Казахстанские команды продемонстрировали не только мастерство и физическую готовность, но и дисциплину, стратегическое мышление и способность работать как единое целое. Победы - результат труда. А этот труд, в свою очередь, даёт основание говорить: путь открыт, и Казахстан на нём движется уверенно.