Погода
$ 87.27 - 87.58
€ 100.90 - 101.80

Фермер Айдин Асанбеков рассказал о плюсах ночного полива

259  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фермер Ысык-Атинского района Айдин Асанбеков вышел на ночной полив, чтобы своевременно обеспечить свои поля поливной водой. По его словам, вода поступает в нужном объёме и без задержек, что особенно важно в разгар вегетационного периода.

"В этом году вода подаётся стабильно, и это позволяет нам точно соблюдать график полива. Благодаря ночному поливу удаётся эффективно использовать ресурсы и избежать потерь воды из-за испарения днём. Мы с соседями распределяем воду по очереди, каждый знает своё время, и в этом тоже большая заслуга работников районного управления водного хозяйства. Также в этом году нам обновили лотки на каналах, что послужило своеврмено обеспечивать поливной водой наши поля", - отметил фермер.

Айдин Асанбеков также отметил, что благодаря надёжному водоснабжению урожайность ожидается выше, чем в прошлые годы. Он выразил благодарность за улучшение ирригационной системы и подчеркнул важность её дальнейшей поддержки и модернизации.

Сегодня всё больше фермеров в районе переходят на ночной полив - это помогает не только сохранить воду, но и увеличить эффективность сельхозпроизводства в условиях климатических изменений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448379
Теги:
Кыргызстан, фермеры, полив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  