Фермер Айдин Асанбеков рассказал о плюсах ночного полива

Фермер Ысык-Атинского района Айдин Асанбеков вышел на ночной полив, чтобы своевременно обеспечить свои поля поливной водой. По его словам, вода поступает в нужном объёме и без задержек, что особенно важно в разгар вегетационного периода.

"В этом году вода подаётся стабильно, и это позволяет нам точно соблюдать график полива. Благодаря ночному поливу удаётся эффективно использовать ресурсы и избежать потерь воды из-за испарения днём. Мы с соседями распределяем воду по очереди, каждый знает своё время, и в этом тоже большая заслуга работников районного управления водного хозяйства. Также в этом году нам обновили лотки на каналах, что послужило своеврмено обеспечивать поливной водой наши поля", - отметил фермер.

Айдин Асанбеков также отметил, что благодаря надёжному водоснабжению урожайность ожидается выше, чем в прошлые годы. Он выразил благодарность за улучшение ирригационной системы и подчеркнул важность её дальнейшей поддержки и модернизации.

Сегодня всё больше фермеров в районе переходят на ночной полив - это помогает не только сохранить воду, но и увеличить эффективность сельхозпроизводства в условиях климатических изменений.