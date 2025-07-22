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ГКНБ выявил коррупционную схему в Узгенском районном суде

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлен факт незаконного предоставления гражданства иностранным гражданам и лицам без гражданства на основании поддельных судебных решений.

Установлено, что сотрудник Узгенского районного суда Ошской области И.Ы.О., 1977 года рождения, и начальник Узгенского районного управления труда, социального обеспечения и миграции С.Э.О., 1981 года рождения, вступив в преступный сговор, за денежное вознаграждение систематически предоставляли иностранным гражданам и лицам без гражданства фиктивные судебные решения, подтверждающие их рождение на территории Кыргызской Республики.

В результате следственных действий, проведённых в рамках материалов, зарегистрированных в АИС ЕРП, установлены факты незаконного приобретения гражданства Кыргызской Республики 16 иностранными гражданами и лицами без гражданства с использованием указанной преступной схемы.

9 июля 2025 года Следственным управлением Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области И.Ы.О. и С.Э.О. предъявлены обвинения по статьям 337 и 347 Уголовного кодекса Кыргызской Республики - "Злоупотребление должностным положением" и "Незаконная выдача паспорта". Ошским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/448387
Теги:
ГКНБ, задержание, суд, Узгенский район
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