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Кыргызстанец завоевал золото на чемпионате США по боевым искусствам

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский кикбоксер Алихан Исманкулов показал выдающиеся результаты на престижном Открытом чемпионате США по боевым искусствам под эгидой ISKA, который прошёл в американском городе Орландо с 17 по 19 июля 2025 года.

По информации, полученной от Жаныбека Асанбекова - первого вице-президента федерации SKA Кыргызской Республики и депутата Бишкекского городского кенеша, - спортсмен выступал в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль в дисциплине "ММА-лайт". Кроме того, Алихан занял третье место и получил бронзовую медаль в дисциплине "Лайт-контакт".

Это международное соревнование собрало сильнейших бойцов из более чем 20 стран, и успех Исманкулова стал важным достижением для Кыргызстана в области боевых искусств. Тренер спортсмена, Майрамбек Дуйшеев, подчеркнул, что победа - результат длительных тренировок и целеустремлённой работы команды.

- Алихан показал высокий уровень технической и тактической подготовки, проявил выдержку и волю к победе. Его достижения вдохновляют молодых спортсменов в нашей стране, - отметил Дуйшеев.

Победа Исманкулова не только укрепляет статус кыргызстанских бойцов на мировой арене, но и способствует развитию и популяризации кикбоксинга и смешанных единоборств в Кыргызстане.

Федерация SKA намерена продолжать поддержку и подготовку спортсменов, чтобы и дальше добиваться успехов на международных турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/448391
Теги:
кикбоксинг, США, Кыргызстан
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