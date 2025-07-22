Джонни Фишер расстался с тренером после первого поражения

Британский боксер Джонни Фишер, известный под прозвищем "Ромфордский бык", официально объявил о расставании с тренером Марком Тиббсом. Это решение последовало после его первого профессионального поражения - нокаута в пятом раунде в реванше с Дэйвом Алленом, который состоялся в мае 2025 года.

До этого боя 26-летний Фишер имел впечатляющий рекорд: 13 побед, из которых 11 были досрочными нокаутами. Первая встреча с Алленом завершилась спорной победой Фишера по решению судей, однако в реванше ситуация сложилась иначе.

Фишер подчеркнул, что расставание прошло мирно и по взаимному согласию, отметив, что это шаг, необходимый для дальнейшего прогресса в его боксерской карьере. Тиббс также поддержал решение, заявив, что их дружеские отношения сохраняются.

Новые планы и имя следующего тренера Фишера пока не разглашаются, однако фанаты с нетерпением ждут его возвращения в ринг и новых побед.