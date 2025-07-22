Кыргызстанские каратисты завоевали 24 медали на турнире в Астане

В столице Казахстана, Астане, завершился международный турнир по каратэ WKF Kazakhstan Open-2025. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из шести стран - Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, России и Узбекистана.

Сборную Национальной Федерации каратэ-до Кыргызстана представляли 40 спортсменов, в том числе воспитанники спортивной школы СДЮШОР "Олимп". По итогам турнира кыргызстанские каратисты завоевали 24 медали: 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых.

Золотые медали в своих возрастных и весовых категориях выиграли:

Алим Готовцев (14-15 лет, до 57 кг),

Алинур Камилов (14-15 лет, свыше 70 кг),

Деря Даян (16-17 лет, свыше 66 кг),

Вера Натальченко (16-17 лет, до 66 кг).

Вице-чемпионами турнира стали Илья Кабелев, Амина Таирова (две серебряные медали), Даткайым Байжигитова и Нурай Бейшембаева.

Кроме того, на пьедестал почёта поднялись Эрлан Акылбек уулу, Ержан Капаркулов, Артем Мордвов и другие спортсмены, которые завоевали бронзовые награды.

Успешное выступление кыргызстанских каратистов подтверждает высокий уровень подготовки и позволяет надеяться на дальнейшие достижения на международной арене.