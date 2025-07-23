CША вернули свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года

США разместили на территории Великобритании несколько ядерных бомб B61-12. На этой неделе их перевезли с авиабазы Киртланд в Нью-Мексико на базу Лейкенхит в Англии, сообщило издание UK Defence Journal со ссылкой на "многочисленные источники".

Американское ядерное оружие уже размещалось на базе ВВС Великобритании Лейкенхит во времена Холодной войны, но его полностью вывезли оттуда в 2008 году в рамках сокращения вооружений в Европе, пишет издание.

"Предполагаемый возврат такого оружия означает существенное изменение ядерной стратегии НАТО на европейском театре военных действий на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживание", - отмечает UK Defence Journal.

B61-12 - это 12-я модификация американской бомбы B61, которая была разработана в 1960-х годах и считается самым старым и универсальным оружием в ядерном арсенале США. B61-12 имеет четыре возможных режима мощности, от 0,3 до 50 килотонн. Ее разработка началась в 2008 году.

Американское ядерное оружие размещено в Европе с 1950-х. По данным аналитиков на 2023 год, оно находилось в пяти европейских странах - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции - в количестве примерно 100 единиц. В начале 2025 года американские власти объявили, что разместили в Европе в том числе новые бомбы B61-12.

У Великобритании есть собственный ядерный арсенал, который насчитывает больше 200 боеголовок. Однако в начале 2024 года газета The Telegraph сообщала, что на фоне возросшей угрозы со стороны России на британскую территорию собираются вернуть и ядерное оружие США.

Источник: Медуза