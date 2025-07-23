Темир Сариев: Мы используем еще не все возможности ШОС

Мы глубоко еще не поняли важность и значение ШОС и не до конца используем ее возможности. Такое мнение высказал в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме глава ТПП КР Темир Сариев и поделился им с нашим изданием.

- ШОС в дальнейшем будет играть ключевую роль. Тренд уходит от запада к югу. Конечно же, и Россия, и Китай, и Индия в перспективе будут создавать тренды по очень многим направлениям. Это касается, в частности, логистики. Например, в Китае курсируют поезда, средняя скорость которых 250-270 км/час, грузовых поездов - 110 км/час. Представляете, в какой скоростью доставляются грузы на большие расстояния, и нам надо все это перенимать, - заявил он.

- Деловые советы должны сыграть ключевую роль в расширении и улучшении наших торговых и экономических отношений. Фундамент всех наших взаимоотношений будет опираться именно на торговые и экономические связи. Если в этих областях будут большие успехи, все остальные - гуманитарные, образовательные, культурные проекты станут еще более успешными и будут создавать благоприятные условия для развития наших государств. Тем более, когда несколько стран лидируют не только в ШОС, но и в мире. Они могут показывать свои лидерские качества, делиться новыми технологиями, своими разработками в различных направлениях и создавать, возможно, какие-то кооперационные движения. Я согласен с тем, что пока еще ни одного большого проекта в рамках ШОС не реализовано из-за несовершенного инструмента финансирования. В прошлом году наш Президент Садыр Жапаров озвучил идею о создании банка ШОС и фонда развития ШОС. Потенциал-то есть, потребность есть, механизмы тоже существуют. Нужно только их реализовать, - заявил Темир Сариев.

По его мнению, когда речь заходит о больших интеграционных процессах, говорят о больших компаниях, но забывают про малый и средний бизнес, который составляет во многих странах основы развития предпринимательства.

- Например, в КР практически 70-80% бюджета формируется за счет малого и среднего бизнеса. В рамках ШОС его интересы должны учитываться, надо создавать B2B, чтобы они наладили хорошие отношения, снимать те барьеры, которые поднимаются на встречах ШОС. Потому что лучше, чем бизнес, никто не понимает, что нужно сделать для того, чтобы улучшить отношения, снять барьеры, увеличить товарооборот и создать условия для развития. Еще один важный момент – женское предпринимательство. В следующем году, когда Кыргызстан будет председательствовать в ШОС, Торгово-промышленная палата, как председатель в деловом совете ШОС, намерена внести предложение о проведении на озере Иссык-Куль большого форума женского предпринимательства. Если наша идея будет принята, мы могли бы начать готовиться. Можно даже сделать две параллели: малый и средний бизнес и женское предпринимательство. Кстати, женщины составляют больше половины населения ШОС, - пояснил Темир Сариев.

Глава ТПП КР отметил, что любая организация создается для того, чтобы ее участники могли получать выгоды через свой труд, через свое участие.

- И, конечно же, мы не должны забывать о зеленой теме, о зеленой экономике. Бизнес хочет и готов работать в этом направлении, - добавил Сариев.

Он акцентировал внимание на том, что на предстоящей июльской встрече в Пекине в рамках делового совета и на последующих встречах, страны должны более настойчиво поднимать вопрос об ускорении создания финансовых институтов.

- Сейчас началось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, вокруг которой предстоит создавать инфраструктуру. А для ее развития нужны финансовые институты, которые и надо совместно создавать, - заключил Темир Сариев.