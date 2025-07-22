Чек-лист: что проверить в квартире от застройщика

Получив ключи от новой квартиры, важно не поддаться эмоциям и эйфории. В первую очередь стоит тщательно проверить жилье на наличие дефектов, недочетов или нарушений. Если вы решили купить квартиру в Шымкенте, выбрали застройщика и хотите убедиться в качестве объекта, подходите к проверке комплексно - от точного метража до всех сопутствующих документов.

Общие параметры

Начинайте проверку жилья с простого - основных замеров. Сравните реальную площадь с той, что заявлена в договоре. На что еще обратить внимание:

входная дверь - открывается без усилий, не цепляет пол; окна - все створки открываются, фурнитура исправна, а на стеклопакетах нет конденсата; стены - нет перекосов и неровностей.

Эти правила распространяются на лоджию и балкон. Они должны быть без трещин, а стеклопакет - без царапин.

О важности коммуникаций

Обычно во время сдачи квартиры все основные коммуникации уже заведены (проверяйте, указан ли этот пункт в договоре). На что обратить внимание:

электрика - есть розетки и выключатели, щиток установлен, а автоматы включаются; водоснабжение - напор воды в кранах нормальный, соединения герметичны; вентиляция - при поднесении листа бумаги к решетке он слегка притягивается.

Если есть отопление, убедитесь в отсутствии воздушных пробок и протечек. А если вы осматриваете квартиру в отопительный сезон, сравните температуру с нормативами.

Документация

При получении квартиры вы подписываете акт приема-передачи. Если обнаружены дефекты или недоделки, обязательно убедитесь, что они зафиксированы в этом документе. Не стоит бояться отказа от подписи на месте - вы имеете полное право на повторную проверку после устранения замечаний.

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Перед приемкой квартиры от застройщика важно тщательно проверить площадь, состояние отделки и работу коммуникаций. Обращайте внимание на качество окон, дверей, стен. А если нашли недостатки, фиксируйте их в акте приема и просите устранить.