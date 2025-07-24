Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 100.90 - 101.80

Госдума РФ утвердила право подозреваемых и обвиняемых на психологическую по

170  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет право на психологическую поддержку для лиц, находящихся под стражей в рамках расследования уголовных дел. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых, заключённых в следственные изоляторы и тюрьмы.

Согласно нововведению, таким гражданам будет предоставлена возможность получать помощь специалистов психологической службы изоляторов. Порядок оказания такой поддержки определяется Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и ФСБ России. Участие в психологических мероприятиях возможно только при добровольном согласии самих заключенных.

Финансирование соответствующих мер предусмотрено из федерального бюджета. Материально-техническое обеспечение будет осуществляться в соответствии с нормативами, установленными уполномоченными органами.

Кроме того, законом предусмотрено право сотрудников уголовно-исполнительной системы применять специальные средства для задержания осужденных, если те уклоняются от наказания, оказывают сопротивление или представляют угрозу для окружающих или себя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448424
Теги:
заключенные, Россия, психология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  