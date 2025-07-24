Госдума РФ утвердила право подозреваемых и обвиняемых на психологическую по

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет право на психологическую поддержку для лиц, находящихся под стражей в рамках расследования уголовных дел. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых, заключённых в следственные изоляторы и тюрьмы.

Согласно нововведению, таким гражданам будет предоставлена возможность получать помощь специалистов психологической службы изоляторов. Порядок оказания такой поддержки определяется Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и ФСБ России. Участие в психологических мероприятиях возможно только при добровольном согласии самих заключенных.

Финансирование соответствующих мер предусмотрено из федерального бюджета. Материально-техническое обеспечение будет осуществляться в соответствии с нормативами, установленными уполномоченными органами.

Кроме того, законом предусмотрено право сотрудников уголовно-исполнительной системы применять специальные средства для задержания осужденных, если те уклоняются от наказания, оказывают сопротивление или представляют угрозу для окружающих или себя.