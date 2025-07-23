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Минсельхоз просит фермеров заранее заготавливать корма для животноводства

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- Светлана Лаптева
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Минсельхоз КР выступил с обращением к фермерам Кыргызстана с просьбой заранее заготовить корма в связи с засушливым летом. В обращении говорится о мерах поддержки со стороны государства, и алгоритме грамотного ухода за крупным рогатым скотом, всего поголовья, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности страны, развития животноводства и улучшения условий жизни фермеров государством оказывается ряд мер поддержки.

В частности:

* Для сохранения здоровья животных обеспечивается стабильность эпизоотической ситуации, регулярно и бесплатно вводятся вакцины против 9 заболеваний, финансируемых государством;

* Реализуется льготное кредитование 3% на развитие племенного крупного рогатого скота;

* С целью развития племенного животноводства по всем регионам республики осуществляется распределение семенного материала от быков-производителей, жидкого азота и более 160 единиц специализированного оборудования для проведения искусственного осеменения;

•Для укрепления кормовой базы проводится посев семян на пастбищах, а также предоставляются земли из государственного фонда племенным хозяйствам.

Уважаемые фермеры!

Для повышения продуктивности вашего животноводства примите во внимание следующие рекомендации:

* Обратитесь к частному ветврачу и своевременно вакцинируйте имеющийся у вас скот в соответствии с видами заболеваний;

* Свяжитесь с техническим осеменителем в вашем населённом пункте для получения племенного телёнка с молочной и мясной продуктивностью в 4–5 раз выше, и проведите искусственное осеменение, что позволит увеличить доход за счёт реализации продукции по более высокой цене на рынке.

* В этом году возможно наступление засушливого периода, что может привести к дефициту кормов. В связи с этим рекомендуем заранее приготовить недорогие, богатые витаминами и благоприятные для животных силосы, сенаж и гидропонные корма.

Эти меры помогут повысить удойность, укрепить здоровье скота и увеличить доходность вашего хозяйства.

Давайте действовать вместе и построим крепкое хозяйство!


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URL: https://www.vb.kg/448437
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