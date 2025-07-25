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Винус Уильямс в 45 лет выигрывает матч WTA впервые за два года

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- Самуэль Деди Ирие
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45-летняя Винус Уильямс одержала свою первую победу на турнире WTA почти за два года, обыграв 23-летнюю Пейтон Стернс со счётом 6:3, 6:4 на хардовом корте в Вашингтоне в рамках DC Open. Эта победа сделала её второй самой возрастной теннисисткой в истории, выигравшей матч уровня WTA, уступая только легендарной Мартине Навратиловой, которая добилась аналогичного успеха в 47 лет в 2004 году.

Для Уильямс это был первый матч в одиночном разряде с марта 2024 года, когда она перенесла операцию по удалению миомы. До этого она не побеждала в одиночке с августа 2023 года и числилась в статусе "неактивной" на сайте WTA.

Несмотря на длительное отсутствие, Уильямс продемонстрировала характерные для себя мощные подачи и уверенные удары. Поддержка болельщиков в столице США заметно вдохновила теннисистку: зрители встретили её выход на корт и последующую игру громкими аплодисментами. Заключительный гейм оказался напряжённым, но завершился её эйсом на скорости 112 миль в час, после чего Винус широко улыбнулась и исполнила свой фирменный победный пируэт.

В следующем круге американка встретится с пятой сеяной Магдаленой Фреч из Польши.


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URL: https://www.vb.kg/448439
Теги:
теннис
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