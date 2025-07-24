10-летний Роман Шогджиев стал международным мастером по шахматам

Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 10 лет стал международным мастером, получив официальное признание от Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщила Федерация шахмат России (ФШР) в своём Telegram-канале.

Это звание, которое предшествует титулу гроссмейстера, Шогджиев получил как один из самых юных игроков в истории. Достижение будет направлено для внесения в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса.

В январе 2025 года, когда Роману было 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, он стал самым юным шахматистом, заработавшим балл международного мастера. Тем самым он побил рекорд аргентинца Фаустино Оро, опередив его почти на месяц.

Для сравнения, самым молодым гроссмейстером в истории России остаётся Иван Землянский - он получил это звание в 13 лет и 8 месяцев. А абсолютный мировой рекорд принадлежит Абхиманью Мишре из США, ставшему гроссмейстером в 12 лет и 4 месяца.