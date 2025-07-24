США запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) официально запретил трансгендерным женщинам участие в женских соревнованиях. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Руководство USOPC направило национальным федерациям по плаванию, лёгкой атлетике и другим видам спорта уведомление о необходимости соблюдать новый порядок, основанный на указе президента Дональда Трампа. Документ получил название "Не допускать мужчин в женский спорт" и был подписан сразу после его вступления в должность в январе 2025 года.

"Наша пересмотренная политика подчёркивает важность обеспечения справедливой и безопасной соревновательной среды для женщин", - говорится в письме USOPC.

Напомним, Международный олимпийский комитет ранее предоставил спортивным федерациям полномочия самостоятельно определять правила допуска трансгендерных спортсменов. Некоторые из них уже ввели ограничения. Новый запрет в США стал продолжением политики, направленной на признание исключительно биологического пола в спорте.