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США запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

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- Самуэль Деди Ирие
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Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) официально запретил трансгендерным женщинам участие в женских соревнованиях. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Руководство USOPC направило национальным федерациям по плаванию, лёгкой атлетике и другим видам спорта уведомление о необходимости соблюдать новый порядок, основанный на указе президента Дональда Трампа. Документ получил название "Не допускать мужчин в женский спорт" и был подписан сразу после его вступления в должность в январе 2025 года.

"Наша пересмотренная политика подчёркивает важность обеспечения справедливой и безопасной соревновательной среды для женщин", - говорится в письме USOPC.

Напомним, Международный олимпийский комитет ранее предоставил спортивным федерациям полномочия самостоятельно определять правила допуска трансгендерных спортсменов. Некоторые из них уже ввели ограничения. Новый запрет в США стал продолжением политики, направленной на признание исключительно биологического пола в спорте.


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URL: https://www.vb.kg/448445
Теги:
США, трансгендеры
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